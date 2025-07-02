昨天才被通緝今拒檢逃逸 警追緝轟11槍影像曝

吳姓通緝犯遇上警方攔查拒檢逃逸，還衝撞機車波及路人，警方連開11槍逮人。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/02 23:38

〔記者陸運鋒／新北報導〕吳姓通緝犯今天晚間7時許駕駛賓士車，行經新北市中和區景平路時，因未打方向燈被巡邏警方攔查，但吳男心虛踩油門加速逃逸，警匪追逐過程中，吳男還衝撞路邊多輛機車，警方隨即連開11槍制止，順利將吳男壓制逮捕，經搜索後，未查獲其他違禁品，將依詐欺通緝解送歸案。

據了解，23歲吳嫌因詐欺罪被判處1年2月有期徒刑，但未到案執行，昨天（1日）才被新北地檢署發布通緝。

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中和警分局調查，吳嫌今晚駕駛父親的白色賓士轎車，行經中和景平路239巷時，因右轉時未打方向燈，被巡邏的景安派出所鍾姓所長及陳姓員警發現，2員上前攔查時，豈料吳嫌拒檢加速逃逸。

據知，鍾、陳員見狀隨即鳴笛緊跟在後，並通報支援警力攔截圍捕，途中吳嫌又衝撞多部機車，還波及一名路人，陳員立即對空鳴了6槍喝止，但吳嫌仍未停下還鑽進和平街巷內，陳員隨後在朝車輪及後車廂開了5槍，直到吳嫌被其他車輛擋住才停下。

警方指出，2警見狀後隨即上前開車門將吳嫌制伏，並帶回派出所內調查，經搜索車輛後，並未發現有違禁品，由於夜間停止偵詢，明將依詐欺通緝解送新北地檢署歸案。

警方拔槍喝斥吳嫌下車。（記者陸運鋒翻攝）

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