沉迷酒色拋妻棄子 老來癱瘓在床法官判孩子免養

陳男年輕時沉迷酒色拋妻棄子，如今開刀3次仍癱瘓臥床，社工通知2名兒子需負擔醫藥費與扶養費，新竹地院裁定免除兩兄弟對父親扶養義務。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/02 22:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓兄弟在父母離婚36年之後，突然接到社工通知，父親細菌感染脊椎胸腔開刀3次仍癱瘓臥床，需負擔醫藥費與扶養費，兄弟倆告訴法官，當年父親是如何沉迷酒家乃至對母親暴力相向、甚至拋妻棄子，從未撫養過兩兄弟還跟他們伸手要錢，新竹地院裁定免除兩兄弟對父親扶養義務。

兄弟說，78年父母離婚時，他們分別年僅2歲、1歲。父母婚姻關係存續期間，父親脾氣暴躁，動輒對母施暴、拳腳相向，更經常離家，母親為免孩子童年籠罩於恐懼與畏怖之中，百般無奈才答應協議離婚。父親甚至以兩個孩子需登記由自己擔任監護人為離婚條件，強命母親需接受，始致戶籍謄本登記父親為兩兄弟監護人。

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父母離婚後，兄弟實際均與母親同住，並由母親照顧生活起居。一切教育及扶養費用實際上都是母親負擔，父親不僅對孩子漠不關心毫無聞問，亦未曾給分毫扶養費，反向孩子開口索討課後打工工資，以供其在外漁色花用，其後更以孩子家庭生活幸福美滿為藉詞，開口向孩子借錢周轉。

兄弟說，父親整天在外花天酒地，弟弟就讀高一上學期，父親即失業賦閒在家，弟弟只好於課後前往加油站打工賺取生活費，高一下學期因難以兼顧學業被迫休學，升上高二後，母親獲悉弟弟生活窘迫拮据，始接回與哥哥一同扶養照護。

今年初父親因脊椎胸腔發炎至醫療院所住院開刀治療，迄今均未痊癒，療程結束尚需前往長照機構復健看顧。經社工轉知兄弟，相關醫療、長照費用將由二人負擔，兄弟回首童年及青少年時期，不僅毫無父愛之照拂，迄今對父親僅有需索無度、視錢如命之印象。父子長年未曾聯繫，情感嚴重疏離，今強令兄弟負擔父親醫療及扶養費，顯失公平甚明，因此請求免除對父親扶養義務。

陳父說，因為細菌感染住院，脊椎胸腔開刀3次，從今年初住院到現在，目前癱瘓臥床、需要人照顧，對孩子的聲請沒有意見。

法官審酌陳父於兄弟成年前，正值青年而有工作能力，依法自應負扶養義務，卻長期怠於扶養照顧兄弟，而未擔負起為人父之責，致兄弟成長過程中全仰賴母親及祖母等人，甚或自力更生，成長過程中從未受父愛照拂；陳父無正當理由未盡扶養孩子義務，情節堪稱重大，且雙方長年未曾聯繫，情感嚴重疏離，因此裁定免除兩兄弟對父親扶養義務。

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