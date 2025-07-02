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    中油三接水下工程爆工安事故 1潛水員溺水送醫不治

    桃園市觀音區中油第三天然氣接收站今天傍晚有潛水員進行水下作業發生意外，李姓潛水員疑因裝備故障溺水，緊急送醫不治。（資料照）

    桃園市觀音區中油第三天然氣接收站今天傍晚有潛水員進行水下作業發生意外，李姓潛水員疑因裝備故障溺水，緊急送醫不治。（資料照）

    2025/07/02 20:37

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市觀音區大潭電廠旁的中油公司第三天然氣接收站，今（2）日傍晚5點41分許傳出潛水員進行水下作業時溺水，團隊同事發現34歲李姓潛水員下水後長時間未浮出，緊急下潛將李男帶出水面，桃園市消防局獲報派出救護車趕抵，現場對李男實施心肺復甦術，經送往桃園醫院新屋分院急救仍告不治。

    桃園市消防局指出，119勤務指揮中心今天傍晚5點41分接獲報案，指觀音區桃科二路740號附近中油公司三接工程碼頭（觀塘液化天然氣接收站）有潛水員無呼吸，請求派遣救護車前往救援。

    救護人員到達現場時，潛水員已離開水面，現場有民眾正進行CPR，救護人員接手處置發現傷者已無呼吸心跳，當場給予CPR、AED等救護處置，隨後將傷者送往桃園醫院新屋分院急救，但仍宣告不治，案由警方接手調查，將報請桃園地檢署相驗。

    據了解，這起工安事故疑因潛水員裝備故障發生進水釀災；勞動部北區職業安全衛生中心將派員前往勞檢，調查事故原因。

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