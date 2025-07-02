苗縣府黃姓科長墜樓案「職場霸凌」? 公民團體辦追思會要求全面調查

參加追思會的民眾，手持蠟燭，默哀1分鐘。（記者張勳騰攝）

2025/07/02 20:59

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府57歲黃姓科長，上月26日凌晨被發現倒臥於縣府第一辦公大樓後方無障礙坡道死亡，苗栗檢警相驗研判從高處墜落，家屬對死因無意見；但黃男的死因引發外界議論，質疑是被職場霸凌。台灣公務革新力量聯盟今（2）晚在苗縣府一辦大樓前廣場舉辦追思活動，有近20位民眾參與，聯盟理事長洪瑞壕也希望苗縣府進行全面調查。

苗栗縣政府秘書長陳斌山強調，縣府已依縣長鍾東錦縣務會議的指示，聘請3位律師組成調查小組，進行全案是否有職場霸凌等情事之調查。

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也是公務員的台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕指出，苗栗縣政府有科長墜樓身亡，但他們的主要訴求不只針對個案來看，因為其實在公務界裡會有很多這種事情，例如像自殺、過勞死，還有各種不同的情形，對我們的職業安全造成了損害，該會也訴求希望公務員能夠一體適用職業安全衛生法，讓公務員跟勞工一樣，可以得到對等的保障。

洪瑞壕表示，不管那是職場霸凌也好，或者是在職務上的一些壓力，甚至可能是各種其他的理由，造成了這個遺憾的事情，他們希望不要再發生這種憾事發生；此案苗栗縣政府不要僅職場霸凌的調查而已，希望能全面性的調查。

今晚的「公務生涯的終點不應是死亡，謹記生命控訴的制度問題」追思會中，有約有近20位民眾手持鮮花到場表達哀悼之意，洪瑞壕與公民團體代表陳祺忠與在場人士默哀1分鐘，儀式簡單隆重。

參加追思會的民眾，手持鮮花及蠟燭，默哀1分鐘。（記者張勳騰攝）

台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕至苗栗縣政府第一辦公大樓前廣場，主持追思會，訴求公務員能夠一體適用職業安全衛生法，讓公務員跟勞工一樣，可以得到對等的保障。（記者張勳騰攝）

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