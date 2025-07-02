撿到皮夾請歸還！ 2寶單親爸急尋4萬元生活費 警清查單車男

葉姓單親爸爸遺落皮夾，心急如焚，調閱周邊監視畫面，發現有一名穿黑色車衣的單車騎士行經，折回撿起皮夾後帶走。（擷取自臉書「爆料公社公開版」）

2025/07/02 20:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕住國姓鄉的單親爸爸不小心掉落皮夾，內有4萬元現金，要繳貸款和兩個孩子的生活費，經調閱附近監視器發現有位單車騎士撿走，因無人送警所，於是上「爆料公社公開版」PO文，希望有認識這位騎士的人轉告，請騎士把皮夾還給他。埔里警方也說，已受理報案，正在清查騎士的身分。

一位住南投縣國姓鄉的葉姓男子，今天在「爆料公社公開版」PO文，並有監視器錄到的影像截圖和影片。葉男指他在6月28日上午，到國姓鄉中興路上一家水電工程行買東西，走出要騎車時皮夾掉落，後來發現皮夾不見、心急如焚，回到水電工程行，調閱周邊監視畫面，發現當時有一名穿黑色車衣的單車騎士行經時看到皮夾，折回撿起，先看裡面有什麼東西，隨即把皮夾帶走。

請繼續往下閱讀...

葉男表示，單車騎士是往天冷方向，有到沿路的派出所詢問，但都沒有人撿到皮夾，皮夾內的現金是他和兩個孩子的生活費，且有一部分是要繳貸款，對他而言非常重要；這幾天為了找皮夾四處奔波、無法工作，證件還得花時間重辦，因此才會PO文，希望有認識這位騎士的網友轉告他，請他能歸還皮夾。

埔里警分局指出，葉男有向國姓派出所報案，員警調閱監視器發現是穿黑色車衣的單車騎士撿走，已在清查身分，請該騎士歸還，否則可能觸犯侵占罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法