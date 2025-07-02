失竊腳踏車藏4萬坪「百年公園」 警走6萬步找回：分不清淚還是汗

台南公園在1917年開園，在日治時期建設，公園內有人工池潭、假山，占地面積約4萬坪，是台南最古老的公園。（記者王捷攝）

2025/07/02 20:23

〔記者王捷／台南報導〕台南公園是日治時期建造的公園，占地約4萬坪。賴姓街友上個月偷走1輛腳踏車，藏在公園中，警方連續到公園巡查3天，終於在昨天找回。警方說，3天來每天走超過2萬步，找到腳踏車當下已分不清是汗還是淚。

據了解，60多歲賴男平時在台南公園、火車站附近活動，沒有固定居處，常在公園內閒晃。上月底喝醉後從路邊牽走1輛腳踏車，騎進台南公園，酒醒後才發現騎錯車，又把這輛「牽錯」的車借給其他街友，走回車站附近牽回自己的車。

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失主向警五分局北門派出所報案，警方調閱周邊監視器發現是賴男所為。賴男是熟面孔，警方知道他經常出沒於台南公園，但問題是公園占地廣大，不只有人工池塘「燕潭」，還有假山，總面積超過4萬坪，難以掌握賴男在哪裡。

警方連續3天步行搜查，每天走超過兩萬步，走遍步道、林間與街友常駐地點，昨天下午終於在一處石桌椅旁發現賴男，失主的腳踏車就在一旁。訊後將賴男依法函送，腳踏車物歸原主，也提醒失主應記得替腳踏車上鎖，以防再次失竊。

台南賴姓街友偷腳踏車藏進台南公園，警方連3天巡查每天走2萬步，終於找回。（民眾提供）

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