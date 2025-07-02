為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    失竊腳踏車藏4萬坪「百年公園」 警走6萬步找回：分不清淚還是汗

    台南公園在1917年開園，在日治時期建設，公園內有人工池潭、假山，占地面積約4萬坪，是台南最古老的公園。（記者王捷攝）

    台南公園在1917年開園，在日治時期建設，公園內有人工池潭、假山，占地面積約4萬坪，是台南最古老的公園。（記者王捷攝）

    2025/07/02 20:23

    〔記者王捷／台南報導〕台南公園是日治時期建造的公園，占地約4萬坪。賴姓街友上個月偷走1輛腳踏車，藏在公園中，警方連續到公園巡查3天，終於在昨天找回。警方說，3天來每天走超過2萬步，找到腳踏車當下已分不清是汗還是淚。

    據了解，60多歲賴男平時在台南公園、火車站附近活動，沒有固定居處，常在公園內閒晃。上月底喝醉後從路邊牽走1輛腳踏車，騎進台南公園，酒醒後才發現騎錯車，又把這輛「牽錯」的車借給其他街友，走回車站附近牽回自己的車。

    失主向警五分局北門派出所報案，警方調閱周邊監視器發現是賴男所為。賴男是熟面孔，警方知道他經常出沒於台南公園，但問題是公園占地廣大，不只有人工池塘「燕潭」，還有假山，總面積超過4萬坪，難以掌握賴男在哪裡。

    警方連續3天步行搜查，每天走超過兩萬步，走遍步道、林間與街友常駐地點，昨天下午終於在一處石桌椅旁發現賴男，失主的腳踏車就在一旁。訊後將賴男依法函送，腳踏車物歸原主，也提醒失主應記得替腳踏車上鎖，以防再次失竊。

    台南賴姓街友偷腳踏車藏進台南公園，警方連3天巡查每天走2萬步，終於找回。（民眾提供）

    台南賴姓街友偷腳踏車藏進台南公園，警方連3天巡查每天走2萬步，終於找回。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播