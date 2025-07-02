拿12萬「零錢」釣詐團 傳產老董爽報警：賺到免費陪聊

黃姓老董為觀察詐團話術假意配合投資，赴銀行匯款前突喊卡報警，警方成功攔阻12萬元詐騙。（民眾提供）

2025/07/02 20:27

〔記者王捷／台南報導〕黃姓傳產老董身價千萬，常聽警界友人提到詐欺案例，好奇歹徒怎麼騙人，上個月巧遇詐團，拿出12萬「零錢」引誘歹徒，但到銀行匯款時，黃男突然跟歹徒說「不玩了」請行員報案，並向警方說，賺到1個月免費聊天。

70歲黃男認識許多警界好友，聽過很多詐欺案例，他也很好奇詐團能否騙倒他，期待能跟詐團交手。黃男的願望在6月實現，瀏覽投資訊息時，意外看見詐團投放的臉書廣告，之後被歹徒透過LINE加為好友。

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歹徒從關心黃男的生活開始，每天照三餐問好，還分享潛力股、台幣外匯的投資訊息，黃男也分享自己的生活，自稱對黃金、珠寶有點興趣，對方馬上又改口，稱可以經營珠寶及黃金存摺業務，不但「穩賺不賠」，還可快速回本。

黃男配合詐團的劇本，想看看對方會有什麼話術，因此刻意跟歹徒說自己也不缺錢，手邊就有12萬「零錢」可以用來投資。歹徒立刻積極起來，要他到銀行匯款，還因為是「秘密投資」，要黃男想好理由，別告訴銀行為何要領錢，沒想到黃男到銀行後，主動攤牌說自己應該是遇到網路投資詐騙，請行員通報警方。

警方獲報後由警員郭昱谷、鄭名勛與警專實習生郭芃承火速趕抵現場，向黃男說明這是典型假投資詐騙，並舉出近期多起類似案件，協助他看清詐團手法。黃男聽完笑說，自己原本只是想「觀察看看」，當場決定撤手並感謝警方即時介入。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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