300隻「老大的鳥」死亡或遭放生 男敲詐倉儲500萬下場曝

倉儲業者把一批鸚鵡、鴿子放飛，被索賠500萬元。鸚鵡示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者顏宏駿攝）

2025/07/02 19:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一倉儲業者蔣男收到鳥禽業者李男寄放一批準備出口到中國的鸚鵡、鴿子，業者因未取得出口檢疫證明，鳥群因一個禮拜未進食、喝水而大量死亡，陳男惟恐「災情擴大」而殺生，趕緊將「劫後餘生」的鳥禽帶到大肚溪口放生。李男怪罪倉儲業者沒有妥善照顧，導致他名貴品種的鳥禽死亡，索賠88萬元，蔣男乖乖付現。豈料李男食髓知味，再以「你惹到黑道」為由，對蔣再索500萬元，倉儲業者自覺「被榨乾」才報警。案經彰化地方法院審理，李男被依「三人以上共同詐欺取財罪」判處2年有期徒刑，犯罪所得沒收。

判決書指出，被告李男向蔣男約定要借用其倉庫寄放美髮用品，豈料隔天運送30籠約300隻活體鸚鵡、鴿子，蔣男發現後抗議，李謊稱「下午就會運往中國」，並提供一份「鳥類檢疫證明」安撫。事後證明，該文件僅是鳥類繁殖場的檢疫報告，無法用於出口。

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蔣男多次催促運走鳥類，李男等人一再藉故拖延，由於倉庫環境不適合飼養，也欠缺專人照顧，以致鳥類在寄放3天陸續出現死亡，蔣男惟恐「殺生」有損陰德，便將存活的鴿子、鸚鵡載到大肚溪口野放。

李男得知寄放的鴿子、鸚鵡不是死亡就是放飛，氣得帶同夥上門要債，他列出鸚鵡、鴿子的品種清單，聲稱這些都是「名貴品種」，要求賠償88萬元。李男等人拿到錢後又以「你惹到老大的鳥…這個黑道你惹不起」再度索討500萬元，蔣自覺這幫人根本就是「詐騙集團」，報警提告，檢方以詐欺取財罪將李男起訴。

法官認為，該案由李男策劃詐騙、取得倉庫使用權，進行活體運輸，再由其它同夥偽裝鳥主勒索、歐男居中協調，被告等人利用活體禽鳥難以久放的特性，刻意拖延導致鳥隻死亡，再以此勒索，已構成《刑法》第339條之4「三人以上共同詐欺取財罪」，判處李男2年徒刑，並沒收犯罪所得。

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