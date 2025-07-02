不只涉偷拍！淫魔郵差曾性侵少女 中華郵政：解僱

一名已婚陳姓郵差偷拍多位女性，近期法院審理相關案件。示意圖。（資料照）

2025/07/02 19:02

〔記者林志怡／台北報導〕一名已婚陳姓郵差利用交友軟體等管道搭訕多名女子，在住處或旅館發生性行為，並架設針孔偷拍，受害者超過70人。中華郵政原先將該名郵差轉調內勤工作，但後來調查發現，陳姓郵差曾對未成年女子有妨害性自主，卻並未告知服務單位相關刑事處分，今日經過考成會討論，經出席委員全數通過，逕予解除勞動契約。

陳姓郵差妻子為職業軍人，因服役緣故，長時間不在家，陳姓郵差藉機透過透過交友軟體等管道，陸續搭訕多名女子並交往，並帶往住處或旅館發生性行為，且是先架設針孔攝影機偷拍過程，受害者中還有部分遭逼簽性奴隸契約，藉此控制對方，且連岳母與小姨子也慘遭偷拍。

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相關案件近期由高雄地方法院審理，中華郵政原先暫停陳姓郵差的外勤工作，並轉為內勤工作，且與陳姓郵差接觸的同仁都是男性，但公司啟動查處機制後，發現陳姓郵差在2016年就曾有對未成年女子有妨害性自主案件，並經法院判決有罪在案，惟其當時隱匿刑事處分未主動告知服務單位。

中華郵政指出，陳員所犯罪行情節重大，嚴重影響郵譽，台南郵局依相關規定於今（2）日下午4時召開考成委員會，經該委員會出席委員全數通過，逕予解除勞動契約，公司也強調，對性騷擾、性犯罪零容忍，將持續加強性別平等觀念宣導，提升性平環境及法治意識。

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