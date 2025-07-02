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    丟個垃圾好刺激！ 台東警飛車衝撞逮人 民眾目睹警匪大場面

    警方飛車追捕拒絕攔檢逃逸車輛，經開槍、飛車追逐、衝撞破窗，才壓制住逃逸駕駛。（民眾提供）

    警方飛車追捕拒絕攔檢逃逸車輛，經開槍、飛車追逐、衝撞破窗，才壓制住逃逸駕駛。（民眾提供）

    2025/07/02 19:11

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市區今下午近5時發生一起警車追逐案件，一輛白色轎車疑似攔檢不停，過程中與警方發生衝突，警方開了3槍後，轎車加速逃逸，在追逐了50公里到了成功鎮，剛好在一大群等待要丟垃圾的民眾面前上演破窗、壓制。警方目前仍在釐清過程及駕駛身分。

    這輛轎車從市區逃竄後一路向北，台東分局警方光是通報成功分局協助，沿路派出所都還沒反應過來，大批車輛即已呼嘯而過，台11線上演出飛車攔截！

    直到成功鎮的大同路口，由於是重要路口，加上當時剛好是民眾出門等垃圾車的時間，見到警車追逐，所有人躲回屋內張望錄影。只見白色自小客駛入逆向車道時，警車將其推撞到路邊，隨後破窗將平頭、手臂刺青「包手」的男子拉出轎車壓制在地。

    男子被壓制後受傷，警方送醫治療，仍在釐清案發過程以及男子身分，據了解，男子疑似有煙毒、家暴前科，精神狀態不穩。成功鎮民和族人驚魂未定說，「丟個垃圾還那麼刺激，這麼平靜的小鎮都被鬧翻了」。

    警方飛車追捕拒絕攔檢逃逸車輛時，正值民眾外出丟垃圾時間，許多人目睹刺激場面。（民眾提供）

    警方飛車追捕拒絕攔檢逃逸車輛時，正值民眾外出丟垃圾時間，許多人目睹刺激場面。（民眾提供）

    台東警方駕車衝撞逼停逃逸車輛，緊急破窗才拉出拒檢的男子。（民眾提供）

    台東警方駕車衝撞逼停逃逸車輛，緊急破窗才拉出拒檢的男子。（民眾提供）

    台東警方駕車衝撞逼停逃逸車輛，緊急破窗才拉出拒檢的男子，並送醫治療。（民眾提供）

    台東警方駕車衝撞逼停逃逸車輛，緊急破窗才拉出拒檢的男子，並送醫治療。（民眾提供）

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