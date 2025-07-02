竹檢敞開「紫紅袍」高牆 邀媒體參訪攜手打詐

新竹地檢署檢察長陳松吉（右）、主任檢察官黃振倫（左）親自打開「紫紅袍的高牆」，透過媒體參訪活動，讓大新竹地區的民眾了解檢方如何致力打詐等工作。（記者黃美珠攝）

2025/07/02 19:27

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署敞開「紫紅袍的高牆」舉辦媒體參訪活動，讓外界了解在大新竹人口不斷攀升之下，檢察官去年每人處理案件量都破千，堪比第一類地檢署。竹科就在轄內，近年越演越熾的詐騙案件，大新竹受害金額遠高過6都，特別由發言人、主任檢察官黃振倫詳細解說新竹檢方詐欺預警中心的運作狀況，希望透過媒體讓更多民眾知曉，大家一起防詐、打詐。

黃振倫說，目前的詐團分工越來越細，跨國的協力運作模式也越來越複雜，甚至黑道全面滲透，還有「地面師」蠢蠢欲動，而唯一不變的，就是只要讓錢流出國境，那就幾乎很難再追回來。

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現在詐欺預警中心的重點工作，就是建構預警機制、運用資料分析阻詐降低風險，並跟警政、金管、移民署、調查局及科學園區公會等單位建立即時聯防網絡，快速攔阻詐騙金流，讓詐騙受害者在匯款錢就能先被聯防網絡攔截而阻止被害。

這場參訪交流活動，由新竹地檢署檢察長陳松吉親自接待，檢、媒雙方也就大新竹的治安趨勢、媒體公共責任、偵查不公開的實務挑戰等進行討論。

除了打詐，黃振倫專題簡報也說明「偵查不公開辦法」的立法精神與實務運作，並介紹新竹地檢署「營業秘密與國安團隊」的實戰經驗與成果，說明他們如何整合檢調跟經濟部、工研院、竹科管理局等單位協作，強化對我國高科技產業的保密保護，提供國安與產業競爭力上關鍵的支持力量。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新竹地檢署舉辦媒體參訪，檢察長陳松吉（中）、主任檢察官黃振倫（第2排左1）攜手媒體一起宣導防詐騙。（記者黃美珠攝）

新竹地檢署現有人力，去年每名檢察官承辦的案件都破千件。（記者黃美珠翻攝）

新竹地檢署詳細描述目前詐團的跨國運作和分工，希望鄉親知道，只要錢一匯出去，出了國境想再追回就很難了。（記者黃美珠翻攝）

新竹地檢署主任檢察官黃振倫提醒鄉親，除了慣見的詐欺手法，大新竹地區也有出現「地面師」的詐術，大家都要當心。（記者黃美珠攝）

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