陳佩琪赴高雄悼彭振聲亡妻 法院：未限制接觸

陳佩琪（前）與陳智菡（中後）昨早南下高雄後直奔高市殯，到彭妻靈位前上香，並探視及慰問彭振聲。（記者許麗娟攝）

2025/07/02 17:56

〔記者張文川／台北報導〕前台北市副市長彭振聲的妻子，昨日上午在高雄市墜樓身亡，台北市前市長柯文哲的妻子陳佩琪，今搭高鐵赴高雄前往殯儀館悼念彭妻，隨後在殯儀館休息室與彭振聲會面致意，外界有人質疑是否有違京華城案相關被告、證人不得接觸的禁令，對此，北院表示，彭振聲的待證犯罪事實與陳佩琪無關，因此並未限制陳與彭接觸見面。

彭振聲於偵查期間被收押、延押共115天，台北地檢署去年12年26日起訴京華城等案的11名被告，翌日移審台北地院，北院合議庭接押後裁定彭振聲以500萬元交保，限制住居、出境及出海，當日由彭妻與律師帶著現金為他辦保。

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關於今日陳佩琪赴高雄弔唁彭妻並與彭會面之事，北院表示，依據北檢的聲請內容，關於限制證人接觸的部分，陳佩琪做為證人的待證事實，主要是與在柯文哲住處搜索查扣的隨身碟有關。

而彭振聲所牽涉的犯罪事實，則是京華城案的整個決策過程，與陳佩琪無關，陳佩琪並非彭振聲的相關證人，因此合議庭沒有限制彭振聲不得與陳佩琪接觸、連絡。

陳佩琪於偵查期間作證後，北院審理時，京華城容積案與公益侵占案的11名被告和其辯護律師，以及檢察官，都對於陳佩琪的偵查證詞沒有爭執，皆未聲請傳喚陳佩琪作證。

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