打死女街友直接在一旁土地公廟呼呼大睡 男判刑8月4月

男子打死女街友後直接睡在一旁土地公廟，被依傷害致人於死罪判有期徒刑8年4個月。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/07/02 17:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕鄒姓男子居無定所，去年某日凌晨2點多騎機車到頭份市某社區活動中心司令台喝酒，遇到常那裡棲身的街友胡姓女子，黃湯下肚發生爭執，鄒男痛毆胡女打倒在地，持續猛踹。胡女友人近天亮發現她重傷，報警送醫，胡女不治身亡，鄒男則在一旁呼呼大睡。胡女之子提告，苗栗地院法官近期依傷害致人於死罪，判處鄒男有期徒刑8年4個月，鄒男上訴中。

判決書記載，當天凌晨3點到4點間，鄒男毆打坐在地上胡女臉部，將她打倒在地，繼續踢踹胸、腹部，胡女也被鄒男朝牆面丟擲酒瓶的碎片割傷。之後鄒男跑到司令台附近土地公廟金爐旁睡覺。

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當天凌晨5點多，胡女友人發現她傷勢嚴重，報警處理，警方與消防人員到場後將胡女送醫，但胡女到院前已無呼吸心跳。根據判決書記載，胡女被鄒男踢、踹時除左手臂手臂被酒瓶碎片劃傷，傷勢還包括兩側顳部挫傷、右側多重肋骨骨折併胸壁出血、血胸等。

鄒男則供稱，當天感冒加上酒醉，直到警方到場才知道胡女死亡。法官認為，可預見胡女死亡與被鄒男攻擊有因果關係，故依傷害致死罪判刑。

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