跟騷難成案 婦團籲修法取消「性或性別」要件

「跟蹤騷擾防制法」上路3年，婦女團體與學者提出檢討與修法版本，盼加強被害者保護，避免更多憾事。（記者吳柏軒攝）

2025/07/02 17:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕「跟蹤騷擾防制法」上路3年，婦女團體肯定逾7成被害人得以擺脫夢魘，但現行跟騷法成立要件中，需「與性或性別有關」，導致成案困難，與司法人員見解不同，有被害人被騎機車跟蹤，加害人一審無罪，二審法官查監視器才抓到加害人9度摸被害人機車坐墊，這才判罰，呼籲取消性或性別要件，另補充豁免條款即可。

現代婦女基金會與台灣防暴聯盟催生跟騷法，上路3週年重新檢視，再度提出民間版修正草案並在今（2日）公布，也播放被害人A的錄音，在醫學大學工作遭教授性騷擾，即使一審教授判罰，仍反覆出現在醫院及大學，隔著玻璃緊盯被害人，報警卻因並非「與性或性別有關」而未成案。

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現代婦女基金會董事王如玄表示，跟騷法上路後，書面告誡有63％核發率，約7、8成停止跟騷，多數被害人擺脫夢魘，但仍有不到1成的加害人竟持續違法。

暨南大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲指出，跟騷認定要件在立法時被加上「與性或性別有關」，舉例有加害者拿手機拍攝被害人機車坐墊，一審判無罪，直到二審法官才查到其有撫摸機車坐墊9次，因坐墊與屁股有關，才能連到「性或性別」，二審判刑半年可易科罰金，可見司法見解也有不同。

中正大學法律系教授盧映潔表示，警方可能擔心拿掉性與性別要件，會讓跟騷案件暴增，但只要增加豁免條款即可，如國安、執法偵查，或與公共利益或法律權利有關，但行為須在社會通念之下可容忍，避免影響民間債務關係或記者採訪權等；至於何謂社會通念，則待主管機關凝聚共識。

防暴聯盟秘書長廖書雯則提到，跟騷保護令核發平均耗時長達35天，被害人若有急迫危險時無法保護。婦團及學者共同呼籲，應增訂豁免條款，取代跟騷的性與性別之構成要件，也要提升書面告誡效力，增列緊急保護令等多種類，免法院審理即可核發來保障被害人，也要強化個資與安全維護，盼各界共同推動修法工程。

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