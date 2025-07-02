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    民間救護車負責人無照撞死騎士 檢警相驗研判顱內出血致死

    黃男的兒子（右）到場協助相驗。（記者鄭景議翻攝）

    黃男的兒子（右）到場協助相驗。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/02 17:13

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北松山區1日下午發生一起死亡車禍，一輛新北市民間救護車護送轉診病患途中，與60歲黃姓男騎士發生碰撞，黃男傷重不治。今日下午檢警於第二殯儀館對黃男遺體進行相驗，黃男家屬也到場協助，但未受訪即離去。檢警初步研判死因為顱內出血，黃男家屬對死因無意見，遺體將發還給家屬。

    死者黃男是水電工，案發當天休假，特別從新北三重騎車到信義區去看八旬的老母親，卻遭遇橫禍，令家屬十分悲痛。

    警方調查，盧男為新北市三峽某民間救護車公司負責人，旗下有4名員工；盧稱，當時他在公司接到急件，由於員工都外出，他才親自開車出門運送病患，院方要求病患須在半小時內完成轉院，他才一路闖紅燈。

    據了解，盧男雖然是救護車公司的負責人，卻從來沒考過駕照，甚至有8次無照上路被罰紀錄。

    檢警今天在第二殯儀館進行相驗，黃男的家屬及盧男到場協助，檢警勘驗，發現黃男身上有擦挫傷但無明顯致命外傷，死因研判是顱內出血，家屬初步對死因無意見，遺體將直接發還給家屬。

    檢察官今在第二殯儀館相驗黃男遺體。（記者鄭景議攝）

    檢察官今在第二殯儀館相驗黃男遺體。（記者鄭景議攝）

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