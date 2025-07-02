前櫃姐吸毒後掐悶死兒女稱「很後悔」 有逃亡之虞羈押3個月

前櫃姐蘇女心情低落，竟在吸毒後掐、悶死一對年幼兒女，一審判無期徒刑，上訴後，高等法院今下午召開移審庭，法官當庭裁定將她羈押3個月。（記者楊國文攝）

2025/07/02 16:53

〔記者楊國文／台北報導〕有毒品前科的新北市蘇姓前櫃姐因心情低落，竟在新北市1間汽車旅館施用K煙等毒品後，將自己一對親生的9歲女兒、6歲兒子餵食安眠藥後，先後掐、悶死，新北地院國民法官法庭依2個「成年人故意對兒童犯殺人罪」，各判蘇女無期徒刑，應執行無期徒刑、褫奪公權終身；全案今天下午上訴高院，並押解蘇女召開移審庭，蘇女對犯行表示「很後悔」，高院認定蘇女涉犯殺人重罪、且一審重判無期徒刑，有逃亡之虞，當庭裁定羈押蘇女3個月。

判決指出，新北市36歲蘇女，自17歲起就有施用毒品的習慣，曾擔任某百貨公司櫃姐，案發前是單親母親，撫養一對親生的9歲女兒、6歲兒子。

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蘇女去年在帶著一對兒女住在新北市某汽車旅館期間，因心情低落，想要自殺，經常施用K煙和毒品咖啡包，放任自己心情更加低落，去年5月14日上午，蘇女竟讓正在熟睡的女兒及兒子飲用混有安眠藥的水，讓他們昏睡，先將女兒掐死。不久，蘇女以雙手掐住兒子的頸部，過程中兒子醒來且掙扎，但蘇女仍持續導致兒子窒息死亡。

新北地院國民法官法庭認為，蘇女僅因心情低落，自己心生自殺念頭，認為兒女是她生的，因此有權奪走他們的生命，造成2名孩童枉死，今年5月9日判蘇女涉犯2個殺人罪，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

全案上訴高等法院，高院今下午提訊在押的蘇女召開移審庭，訊後將蘇女羈押3個月。

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