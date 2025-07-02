內務被「大地震！中士怒持步槍瞄準士官長 犯上判刑1年4月

（資料照）

2025/07/02 16:45

〔記者張文川／台北報導〕陸軍關渡指揮部八里某營區的魏姓中士，前年4月休假期間，因內務不整而被林姓士官長指示「大地震」打包移置，魏員收假後見狀，連自己心愛的繪畫工具都被弄壞，憤而持T91步槍瞄準恐嚇士官長，以下犯上；士林地院依陸海空軍刑法之對長官恐嚇罪，將魏判處1年4月徒刑，考量魏員已賠償105萬元取得和解，故予緩刑3年，義務勞務120小時。可上訴。

判決指出，2023年4月15日，該部隊林姓士官長在檢查內務時，認為魏姓中士的內務凌亂，且未於限期內整理改善，5天之後仍未改進，於是指示楊姓少尉排長，打包魏員寢室的個人物品，移置其他地方擺放。

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5月3日魏員收假返回營區，發現他的內務被大地震，而他珍藏的繪畫工具如調色盤、畫刀都遭破壞受損，他認為是林姓士官長指使，尋思報復教訓士官長。

同日晚間8點多，魏員以要槍枝保養為由，向服衛哨勤務的蔡姓士兵，領取一把T91步槍，以及兩個裝有實彈的彈匣，持槍前往軍品庫房找士官長。

2人在庫房走廊相遇，魏員持槍走向林姓士官長，同時退出步槍槍膛內的第一發空包彈，將實彈上膛，隨即舉槍將槍托架於右肩窩，以標準立射姿勢瞄準士官長的上半身，邊瞄邊質問畫具是誰、怎麼弄壞的，同袍見狀立刻勸阻他，魏員才收槍作罷。

案發後，部隊循級向上陳報，通知憲兵隊報告偵辦，士林地檢署起訴魏員，魏也已被停役。

士林地院審理後認為，魏員因一時衝動而犯上，持槍恐嚇長官，嚴重影響軍紀，犯罪情節不輕，考量他已與林姓士官長達成105萬元和解並已給付完畢，量處1年4月有期徒刑、緩刑3年。

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