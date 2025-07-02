為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假求職詐騙再升級 女誤信Netflix字幕翻譯工作損失46萬

    刑事局公布假求職騙帳戶流程。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局公布假求職騙帳戶流程。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/07/02 16:19

    〔記者姚岳宏／台北報導〕假求職詐騙手法層出不窮，桃園1名30歲張姓女子，看見網路有應徵「Netflix字幕翻譯」的工作廣告，對方後稱工作機會已額滿，被轉介加入操作另個回報投資網站，過程中又遊說張女加入投資，甚至引導她購買泰達幣（USDT）轉入指定的電子錢包，張女反覆操作，前後匯出46萬元後還被踢出群組，才知遇詐報警。

    警方表示，外文能力好的張女在Instagram上看到號稱「Netflix字幕翻譯」的工作廣告，點進連結後被引導加入1名「人事顧問」的LINE帳號。張女提供個資後，被轉介至某投資公司的LINE帳號，並由1名「組長」與其聯繫，要她在指定時段操作app「GlobalStoneX」，將成果填輸Google表單回報操作結果，每週結算發薪資。

    初期張女依指示操作，並成功收到第一筆薪資，取得信任後便被邀請參與一項「專案測試模組」，開始以自有資金進行投資。殊不知對方以操作錯誤需補償損失為由，不斷要求提高投資金額，甚至引導購買泰達幣，並轉入對方指定的電子錢包地址。

    詐騙過程中，對方甚至假借資金援助名義，再次索取銀行帳戶，反覆操作後，張女最終發現帳戶遭銀行凍結，經報案才得知遭遇詐騙。詢問對方情況後更被踢出原先加入的群組，求償無門。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播