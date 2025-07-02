假求職詐騙再升級 女誤信Netflix字幕翻譯工作損失46萬

刑事局公布假求職騙帳戶流程。（記者姚岳宏翻攝）

2025/07/02 16:19

〔記者姚岳宏／台北報導〕假求職詐騙手法層出不窮，桃園1名30歲張姓女子，看見網路有應徵「Netflix字幕翻譯」的工作廣告，對方後稱工作機會已額滿，被轉介加入操作另個回報投資網站，過程中又遊說張女加入投資，甚至引導她購買泰達幣（USDT）轉入指定的電子錢包，張女反覆操作，前後匯出46萬元後還被踢出群組，才知遇詐報警。

警方表示，外文能力好的張女在Instagram上看到號稱「Netflix字幕翻譯」的工作廣告，點進連結後被引導加入1名「人事顧問」的LINE帳號。張女提供個資後，被轉介至某投資公司的LINE帳號，並由1名「組長」與其聯繫，要她在指定時段操作app「GlobalStoneX」，將成果填輸Google表單回報操作結果，每週結算發薪資。

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初期張女依指示操作，並成功收到第一筆薪資，取得信任後便被邀請參與一項「專案測試模組」，開始以自有資金進行投資。殊不知對方以操作錯誤需補償損失為由，不斷要求提高投資金額，甚至引導購買泰達幣，並轉入對方指定的電子錢包地址。

詐騙過程中，對方甚至假借資金援助名義，再次索取銀行帳戶，反覆操作後，張女最終發現帳戶遭銀行凍結，經報案才得知遭遇詐騙。詢問對方情況後更被踢出原先加入的群組，求償無門。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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