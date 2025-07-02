殺3母子軟飯男願賠償逃死 託獄友賣地「藏錢」慘被私吞1670萬

「母子三屍案」兇手陳宏嘉願意把繼承的農地賠償給死者家屬，法院據此從死刑改判無期徒刑，他卻委託獄友賣土地藏錢，還被獄友私吞售地價金。（記者張瑞楨翻攝）

2025/07/02 16:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕2019年震驚社會的台中「母子三屍案」，男子陳宏嘉懷疑兼職演鄉土戲、當傳播妹養家的同居人陳女，與男客有曖昧關係，掐死陳女並悶死10月大雙胞胎兒子，法院兩度判決死刑，去年改判無期徒刑定讞，理由之一是陳男願意以繼承的農地賠償死者家屬，不料，他卻委託獄友幫忙變賣農地「藏錢」規避賠償，沒想到被賴姓獄友侵占高達1670萬元售地價金，台中地方法院依侵占罪判處賴男2年4月徒刑。

吃軟飯的陳宏嘉於2019年，懷疑同居的陳女與男客有曖昧關係，掐死陳女並悶死雙胞胎兒子，再拿陳女的錢泡網咖，台中地院與高等法院台中分院一、二審都依殺人罪判死刑，卻被最高法院發回，高等法院台中分院更一審改判無期徒刑，理由包括他童年境遇悲慘，歷經父親酗酒暴力，以及他願意把名下不動產（2021年繼承母親的農地）賠償死者家屬，顯示有悔意，最高法院去年9月駁回上訴，全案無期徒刑確定。

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不料，陳男於更一審宣稱，願意把繼承母親的農地，賠償給死者家屬，但實際上，他卻是委託坐牢認識的賴姓獄友幫忙賣土地與「藏錢」，雙方約定賴男出獄後，由陳男出具委任書，委託賴男代為處理陳男的名下動產、不動產及存款，賴男每月再寄1萬元到監所給陳男花用，其餘由賴男代為保管（藏錢）。

不料，賴男將土地以1750萬元賣出之後，把1674萬餘元匯入賴男自己的戶頭保管（藏錢），賴男僅陸續寄出共4萬元到台中監獄給陳男，其餘1670萬餘元私吞後失聯，陳男苦等不到錢，驚覺受騙而提出告訴，台中地院依侵占罪判處賴男2年4月徒刑，可上訴。

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