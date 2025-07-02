不滿樓上傳噪音踹鄰門 男認罪仍被罰2萬

馬姓男子不滿樓上鄰居住處傳出噪音，暴怒上樓踹鄰門，飆罵髒話，被法院判罰2萬罰金。（記者林嘉東攝）

2025/07/02 15:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市馬姓男子去年底某日午後，不滿樓上王姓鄰居家傳來噪音，馬上樓踹王家大門，連飆2句髒話，還恫嚇「我神經起來全家讓你死光」，過程被王家屋外監視器全拍下。檢方調查時，馬男看到監視器啞口無言，坦承犯行。基隆地院審理後依馬男犯恐嚇罪，判處拘役20日，得易科2萬元罰金。

判決指出，52歲馬姓男子與王姓女鄰居為同一棟大樓住戶，馬住在11樓，王住在12樓；去年11月7日下午2時許，馬男不滿王女住處傳來噪音，上樓至王家門外，用腳踹門1下後，連飆2句髒話，又恫嚇「我神經起來全家讓你死光光」，讓屋內王女與她的女兒心生畏懼，檢具屋外監視器報警，控告馬男公然侮辱與恐嚇罪。檢方調查時，馬男看到監視器畫面後，坦承犯行，被檢方依刑度較重的恐嚇罪嫌起訴。

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法官認為，馬男遇樓上鄰居發出噪音，不思以理性方式解決糾紛，竟公然侮辱、恐嚇鄰居，致王一家人心生畏懼，所為顯屬不當，審酌馬男坦承犯行的犯後態度，依犯恐嚇罪判處拘役20天，得易科2萬元罰金。

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