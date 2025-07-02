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    改裝車仿「玩命關頭」飆車、燒胎 警破源頭車行

    飆車族近來肆虐新北市五股、八里、蘆洲一帶，蘆洲警分局啟動獵影專案，到新莊搜索，查獲飆車的廖嫌及改裝拼裝車一台送辦，壓制飆車歪風；圖為飆車現場，大批人車聚集。（記者吳仁捷翻攝）

    飆車族近來肆虐新北市五股、八里、蘆洲一帶，蘆洲警分局啟動獵影專案，到新莊搜索，查獲飆車的廖嫌及改裝拼裝車一台送辦，壓制飆車歪風；圖為飆車現場，大批人車聚集。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/07/02 14:34

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲、五股及八里等區空曠路段，近來常傳出大批改裝車輛蛇行競速、危險駕駛擾亂交通秩序，蘆洲警分局專案小組出擊，透過監視器及大數據分析鎖定改車熱區與涉案車行，今天發布搜索成果，於新莊一間車行，查獲無牌拼裝車與涉及競速飆車、危駕的廖嫌，依公共危險罪送辦，展現警方打擊危駕亂象的強烈決心。

    蘆洲警方指出，近期假日凌晨於五股、八里等地頻傳改裝車輛集結、飆速、燒胎等行為，嚴重危及行車安全並擾亂居民安寧；其中6月1日凌晨在五股區中興路段，更出現宛如電影「玩命關頭」般場景，兩台機車原地燒胎、猛催油門，一旁大批車友叫囂、助勢，隨即展開競速，另組競速人馬隨即就位，直到飆車集團把風的小蜜蜂回報警方趕抵，眾人才鳥獸散，但嚴重影響當地居民安寧及行車安全，警方展開追緝。

    警方說，現場因多數車輛見警即逃，攔查困難，分局交通組、勤務中心、偵查隊、交通分隊專案小組，啟動「獵影戰術」，透過監控影像與報案資訊交叉比對，成功鎖定新莊一處涉案車行，並聲請搜索票獲准。

    警方上月29日到新北市新莊區民安西路一處車行，當場查獲當天競速的一輛紅色無牌拼裝車，及涉嫌危駕的25歲廖姓男子，依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，車輛後續將依道交條例沒入；新北市警蘆洲分局表示，防止危駕行為，新北市警察局同步啟動區域聯防機制，整合轄內各分局即時通報與機動布點，強化巡邏攔查能量，嚴防違規車隊逃竄及集結。

    另針對轄內改裝機車業涉及非法改裝，甚至在網路社群號召從事危險駕駛等亂源，新北市警察局已提報市府啟動第三方警政機制，從5月23日至6月17日間，針對7處車行執行聯合稽查，成果包括，查獲1件商業登記與稅籍地不符、1件無登記、2處疑似違章建物，另依廢棄物清理法處罰4件、未登記改裝排氣管17輛；違規停車與占用道路作業13件，並查扣1件失竊註記機車引擎殼。

    警方強調，面對競速危駕等行為，將持續「查車、查人、查車行」三向併行，透過科技執法、跨局處合作與強勢執法，徹底斬斷違法鏈條，守護市民行的安全與夜的安寧。

    飆車族近來肆虐新北市五股、八里、蘆洲一帶，蘆洲警分局啟動獵影專案，到新莊搜索，查獲飆車的廖嫌及改裝拼裝車一台送辦，壓制飆車歪風；圖為飆車族見警到場鳥獸散。（記者吳仁捷翻攝）

    飆車族近來肆虐新北市五股、八里、蘆洲一帶，蘆洲警分局啟動獵影專案，到新莊搜索，查獲飆車的廖嫌及改裝拼裝車一台送辦，壓制飆車歪風；圖為飆車族見警到場鳥獸散。（記者吳仁捷翻攝）

    飆車族近來肆虐新北市五股、八里、蘆洲一帶，蘆洲警分局啟動獵影專案，到新莊搜索，查獲飆車的廖嫌及改裝拼裝車一台送辦，壓制飆車歪風；圖為飆車現場，燒胎、猛催油門。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    飆車族近來肆虐新北市五股、八里、蘆洲一帶，蘆洲警分局啟動獵影專案，到新莊搜索，查獲飆車的廖嫌及改裝拼裝車一台送辦，壓制飆車歪風；圖為飆車現場，燒胎、猛催油門。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    飆車族近來肆虐新北市五股、八里、蘆洲一帶，蘆洲警分局啟動獵影專案，到新莊搜索，查獲飆車的廖嫌及改裝拼裝車一台送辦，壓制飆車歪風；圖為飆車現場，燒胎、猛催油門。（記者吳仁捷翻攝）

    飆車族近來肆虐新北市五股、八里、蘆洲一帶，蘆洲警分局啟動獵影專案，到新莊搜索，查獲飆車的廖嫌及改裝拼裝車一台送辦，壓制飆車歪風；圖為飆車現場，燒胎、猛催油門。（記者吳仁捷翻攝）

    飆車族近來肆虐新北市五股、八里、蘆洲一帶，蘆洲警分局啟動獵影專案，到新莊搜索，查獲飆車的廖嫌及改裝拼裝車一台（見圖）送辦，壓制飆車歪風。（記者吳仁捷翻攝）

    飆車族近來肆虐新北市五股、八里、蘆洲一帶，蘆洲警分局啟動獵影專案，到新莊搜索，查獲飆車的廖嫌及改裝拼裝車一台（見圖）送辦，壓制飆車歪風。（記者吳仁捷翻攝）

    飆車族近來肆虐新北市五股、八里、蘆洲一帶，蘆洲警分局啟動獵影專案，到新莊搜索（見圖），查獲飆車的廖嫌及改裝拼裝車一台送辦，壓制飆車歪風。（記者吳仁捷翻攝）

    飆車族近來肆虐新北市五股、八里、蘆洲一帶，蘆洲警分局啟動獵影專案，到新莊搜索（見圖），查獲飆車的廖嫌及改裝拼裝車一台送辦，壓制飆車歪風。（記者吳仁捷翻攝）

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