放飛金剛鸚鵡疑遭路人撿拾受傷 宜蘭飼主提告竊盜毀損

李姓飼主指控自己的金剛鸚鵡遭路人緊抓，導致出現緊迫等不良反應。（民眾提供）

2025/07/02 15:01

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭李姓女子1日傍晚在員山鄉河堤放飛金剛鸚鵡，未料定位訊號消失，遍尋後發現紅色鸚鵡被陳姓路人緊抓，懷疑是遭竊盜隨即報案，因鸚鵡事後出現緊迫等不良反應，今天到派出所提出侵占、毀損等告訴。不過陳男當場喊冤，是為了救援撿拾尋找失主，絕對沒有佔有意思。

宜蘭分局獲報，1日下午5點多有民眾在員山鄉永金二路堤防發生糾紛，到場發現李女在訓練鸚鵡飛行，不料鸚鵡停在河堤步道休息時，遭路過運動的陳男撿拾，李女要求放開鸚鵡，但陳男疑似怕鸚鵡飛走，緊緊抓著不放，導致手指遭啄傷流血。

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陳男澄清是「撿拾」非「偷竊」，但李女不接受，認為陳男當下故意不歸還，還執意說是撿到，並專挑市價約25萬元的紅色鸚鵡，明顯別有意圖，況且GPS定位發射器也被破壞斷電，氣得報案處理。

李女說，現在被強抓的鸚鵡都不進食，出現拉肚子、不斷拍打翅膀的緊迫反應，因此到派出所對陳男提出竊盜、侵占、毀損等刑事告訴，以及民事求償10萬元，將提供相關證據由司法定奪。

陳男今天接受警方筆錄後，也當場和李女對質，喊冤澄清真的是路過撿拾，要請家人協助找失主，根本就沒有佔有意思，當時手不敢放開是怕鸚鵡飛走，才會被啄到流血，對於李女執意提告相當無奈，大嘆「多解釋要道歉都沒用。」

警方表示，全案將移請宜蘭地檢署偵辦，也會交由宜蘭縣動植物防疫所依動物保護法等相關規定處置，呼籲民眾不得騷擾、虐待或傷害動物，如遇相關情事，第一時間可報案或通報相關單位協助。

撿拾鸚鵡的陳姓民眾手指遭啄傷流血。（民眾提供）

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