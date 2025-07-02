太扯！性侵更生人半夜對女國中生伸狼爪 情侶還拿手電筒觀看

有性侵害前科的余男，半夜對女高中生下手時，一對情侶還拿手電筒照射觀看。（示意圖）

2025/07/02 15:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市有女友、且有強制性交罪前科的余姓男子，2022年與朋友到KTV唱歌後，跟年僅13歲女國中生，以及自己的男性友人及其女友共4人（2男2女）擠在一個房內睡覺，半夜余男起色心對女國中生下手，男友人及其女友還拿手電筒照射觀看，余男全盤否認犯行，女國中生卻說「兩位朋友一男一女都有看見，我覺得很難過」，她感覺很痛且擔心懷孕，台中地院依對未滿14四歲之女子為性交罪，判處余男3年6月徒刑。

判決書指出，曾因強制性交罪判刑3年多的余男，於2022年12月2日晚上，與女國中生等一群朋友相約KTV唱歌，結束之後，2男2女同住一房內，3日凌晨某時，余男雖已有女友，半夜卻起色心，與女國中生發生性關係，女國中生僅推余男一下，並未強烈反抗，但仍發出聲響，男性友人及其女友在旁以手電筒照射觀看。

請繼續往下閱讀...

女國中生返家後，曾傳簡訊給余男，但余男無回應（俗稱射後不理），女國中生擔心懷孕，告知校方而曝光。

台中地院審理時，余男否認發生性關係，他辯稱，女國中生的媽媽在警局要求他簽切結書，「我是當時才知道她未成年」，之後雙方於2月26日談判，余男還帶女友一起去，他當場質問女國中生「我又沒有跟妳發生性關係，為什麼要去警察局告我？」，律師則辯護說，女國中生供詞反覆，不足為證。

法官則認為，女國中生說詞前後一致，且描述的過程，也與拿手電筒觀看的情侶證詞相符，這對情侶說：「兩人蓋著被子搖動」，余男辯詞不足採信，依對未滿14歲之女子為性交罪判刑3年6月，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法