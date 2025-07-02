環保業者帳本寫數萬元給派出所 新竹縣所長被傳訊遭調職

新竹縣某派出所所長驚爆疑因土方等環保案涉貪遭到調查。（記者黃美珠攝）

2025/07/02 15:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣警局傳出有派出所所長被控捲入貪污疑雲，據了解，檢警調查某環保業者涉弊，清查扣押帳本中發現業者曾支付一筆數萬元的經費給派出所，因此傳喚這名所長到案說明，訊後請回，但所轄分局為此已經調整其主管職務，並主動報請新竹地檢署深入追查以求毋枉毋縱。

知情人士透露，被調查的環保業者本身就是警友會的警友，且是幹部，過去也不時會捐助派出所經費，但主要用於單位的公務支出，因此帳冊中被查獲的金額數目到底流向何方，是目前檢警需要進一步釐清的部分，但也因此暫時還不能排除所長涉嫌圖利或有違反公務員廉政倫理規範的問題，便先分案朝貪污治罪的方向深入釐清。

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警方透露，被懷疑涉案的前所長所在派出所緊鄰竹科，因為台積電正在持續「造山」中，也帶動周邊的房市，所以不管是開發的土方或是各種廢棄物的清運需求非常大，本來就因為山凹常遭覬覦被偷倒，現在更是不肖業者眼中的「聚寶盆」所在，光是去年查獲的非法偷倒案件，粗估獲利可能就上億元，今年還發生過有業者趁深夜偷倒廢棄物導致道路堵塞，至今也已累計至少有5起類似案件發生，引起地方不滿。

對此，竹東警分局表示，這名涉案的所長去年事發後已被調離主管職，他在任期間，被懷疑涉貪、或涉嫌違反公務員廉政倫理規範部分，分局也已經主動報請檢察官指揮偵辦或進行內部調查中。

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