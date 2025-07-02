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    地面師影武者 「歐悅集團」執行長林冠宏300萬交保

    林冠宏落網畫面。（彰檢提供）

    林冠宏落網畫面。（彰檢提供）

    2025/07/02 13:41

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕經營汽車旅館聞名的「歐悅集團」，公司執行長林冠宏與其蔡姓女秘書涉嫌勾結假檢警集團詐騙財物，並再勾結地政士、貸款專員，以「地面師」詐欺手法誘被害人拿出房地產擔保，貸出的鉅款也全數被詐團取走，不法所得高達3.7億元，更導致1人輕生，林男與蔡姓女秘書遭羈押，雖然2人否認犯行仍遭檢察官起訴，由於羈押期限已到，法官認為無羈押必要，分別裁定林、蔡兩人以300萬、50萬元交保。

    法官表示，被告林冠宏與蔡女雖有羈押之原因，但檢察官己偵查終結追起訴，審酌前案犯罪情節，及考量現有卷證資料，被告遵守特定事項之方式，應足以擔保日後審理程序之進行，已經無羈押被告之必要，准予300萬交保，被告不得與本案相關之共犯或證人有串證之行為，並暫停經營放貸業務。他的秘書蔡女50萬元交保。

    檢方調查，今年2月間，傳出「歐悅集團」執行長林冠宏夥同詐騙集團對被害人詐騙，騙走現金仍不知足，又騙被害人將房地產都拿去抵押貸款，再交給詐團，許多被害人都是60歲以上的中高齡人士，退休金或身家全被騙光，連養老的棲身之所都被騙走，有人因此抑鬱而終。

    林冠宏與蔡女共推吳男、李男等3人擔任「貸款專員」角色，謀議由路姓、邱姓等3名地政士出面，利用被害人遭「假檢警」、「假投資」等手法詐騙財物，心智脆弱下，再假裝同意被害人可提供不動產設定抵押借款以解決問題，結合詐騙集團再把高額貸款騙光，全台至少有12人被騙走3億7千多萬元，林冠宏從中獲取2億2千餘萬元不法所得。

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