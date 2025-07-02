台中長春自辦重劃理事長花30萬買兇 「教訓」重劃科長與地政所主任還錄影

台中地院審理後依共同犯傷害罪，判處王姓理事長2年徒刑、張男1年4月徒刑。（記者張瑞楨攝）

2025/07/02 14:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長春自辦土地重劃案王姓理事長，不滿台中市政府地政局重劃科科長與台中市政府大里地政事務所主任，竟以各15萬元代價委託張姓朋友找人「教訓」2位官員，張男找6人於2023年埋伏2官員住處，持球棒毆打2官員，過程還錄影為證，台中地院審理時，王男否認、張男坦承犯行，法官依共同傷害罪依序判處2人各2年、1年4月徒刑。

判決書指出，長春自辦土地重劃案王姓理事長，因重劃案不如己意，想要教訓（指毆打警告）上述兩位官員，遂與張姓友人謀議，以各15萬元代價委託他人行兇，張男於2023年1月找人行兇，約定毆打時要全程錄影，3名收錢的兇手，同年7月28日守候地政局重劃科科長住處旁，趁科長出門上班之際，持球棒攻擊科長，並錄影傳給王男與張男。

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張男另於2023年8月間又找人教訓大里地政事務所主任，報酬也是15萬元，陳姓男子等3人接下此任務，8月24日下午5時許，至主任住處附近製造假車禍，毆打主任肚子兩拳（未成傷），主任隨即拿出手機錄影，2人見狀逃離，翌日清晨3人又埋伏主任住處旁，持鋁合金棍棒毆打主任成傷，並將錄影傳給張男，由張男轉告王男。

台中地院審理時，王男否認犯行，辯稱沒有施暴動機，張男則坦承犯行，法官不採信王男辯詞，依共同犯傷害罪，共2罪，判處王男徒刑2年，張男判刑1年4月，可上訴。

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