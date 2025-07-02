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    邀學妹到家玩寵物 色魔學長伸狼爪

    邀學妹到家玩寵物，色魔學長竟趁機伸狼爪。（情境照）

    邀學妹到家玩寵物，色魔學長竟趁機伸狼爪。（情境照）

    2025/07/02 13:59

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣邱姓男子明知國中學妹年僅15歲，竟假借玩寵物為由，將學妹小美騙到住處，趁機強制猥褻逼打手槍，案經學妹與父母提告求償，新竹地院判邱男需賠償小美30萬元、小美雙親各10萬元。

    小美指控，邱男是她國中學長，知道她未滿18歲，邀她去位於新竹縣住處玩寵物，竟撫摸大腿外側，遭她拒絕後，仍強脫她外褲，以手指觸摸陰道，進而用手指插入來回抽動，並強令她幫邱男手淫，小美不從，邱男竟強制以口舔陰道，試圖將生殖器插入，因小美極力掙扎而未插入，邱男仍要求她為他口交，小美不從，邱男則再次逼迫為其手淫直至射精。

    小美說，邱男暴行造成她精神上重大痛苦，至今仍無法忘記當天遭受性侵之情景，深夜每每做惡夢驚醒，請求賠償精神慰撫金80萬元，父母各20萬元。

    刑事部分，邱男違反小美意願下故意強制性交等情，經新竹地院以故意對少年犯強制猥褻罪判刑8月定讞。

    法官認為被告明知小美年僅15歲，對於性自主決定權之發展未臻成熟，僅為滿足一時性慾，無法控制自身生理衝動，而對小美強制猥褻行為，其行為將影響小美性自主界限認知之正常發展，最後判給小美精神慰撫金30萬元，父、母各10萬元。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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