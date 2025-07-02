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    首頁　>　社會

    補教名師猥褻女學生100次 判賠90萬元

    基隆市一家老字號補習班林姓少東，被控猥褻小芬（化名）100次，家長提告求償160萬精神慰撫金。基隆地院判林與補習班要連帶賠償被害女學生、家長合計90萬元。（記者林嘉東攝）

    基隆市一家老字號補習班林姓少東，被控猥褻小芬（化名）100次，家長提告求償160萬精神慰撫金。基隆地院判林與補習班要連帶賠償被害女學生、家長合計90萬元。（記者林嘉東攝）

    2025/07/02 13:38

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一家老字號補習班林姓少東，被控在輔導4名國中女學生課業時，把手伸進女學生的腰部、腋下、胸部下緣與大腿等處，其中1名被害女學生小芬（化名）家長提告主張達100次，求償160萬精神慰撫金。基隆地院近日審結，判林與補習班要連帶賠償被害女學生、家長合計90萬元。

    31歲林姓狼師被控於2022年2月間起至2023年5月間，藉討論學科成績為由，把3名女學生個別叫到教室旁約3坪大的茶水間，趁獨處時，以手掌撫摸女學生腰部、胸部下緣、腋下部位，累計22次；其中一生小芬（化名）還指控，林師趁自習時把她叫進茶水間，強摸腰部、腹部與大腿等處，次數90次；第4名女學生則控，林師在茶水間及在樓下陪她等母親接下課前，熊抱和摸腰3次。

    基隆地院審理去年11月間審結，依林師犯下「成年人利用權勢對少年猥褻」22次，各判處7月徒刑，合併執行3年8月徒刑；另犯「成年人故意對少年犯強制罪」93次，各判處3月徒刑，合併執行3年徒刑，得易科約108萬餘元罰金。

    小芬的家長提告主張，林在補習班茶水間內，用手撫摸女兒的腰部及胸部下緣10次，又在教室內，又用手摸女兒的腰部、腹部與大腿部位90次，合計100次，女學生的父母據此向林求償160萬元。

    法官認為，小芬遭林男猥褻多次，與小芬的父母，都受有相當程度精神上痛苦，情節重大，判林男與補習班要連帶賠償小芬、小芬共90萬元精神慰撫金。

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