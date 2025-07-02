平鎮托嬰中心爆女嬰遭抓腳懸空吊掛、猛摔頭 涉案2女教保員下場曝光

受虐女嬰的母親在網路PO出女嬰的診斷證明書。（擷取自臉書社團「爆料公社」）

2025/07/02 13:32

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一名家長2023年8月將11個月大的女嬰送到平鎮區一處托嬰中心照顧，隔日卻發現女兒左腳瘀青，後續又出現舌頭受傷與左手臂內外側、右臉頰、右眼角瘀青等狀況，調閱監視器赫見負責照顧的教保員，多次對女嬰施暴，或摔頭、或摔腿、或打屁股，案經桃園地檢署偵辦，今（2）日偵結，將該托嬰中心宋姓、邱姓2名女教保員依刑法傷害罪「對未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育」罪嫌提起公訴。

家長控訴，2023年8月7日將11個月的大女兒送到平鎮區該托嬰中心照顧，隔天就發現女兒左腳瘀青，同月15日發現舌頭受傷、21日發現左手臂內外側與右臉頰有多處瘀青，她請教保員留意後，22日女兒的左手內側與右眼角又出現瘀青，她向教保員追問為何會受傷，對方回稱「可能是玩的時候弄到」。

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受虐女嬰母親認為不單純，堅持調閱監視影像，卻赫見是教保員抓著女嬰單腳吊掛、用力摔頭、打屁股、打背、拋摔，甚至還用身體壓著讓女嬰動彈不得等狀況，女嬰被壓住時，只要想抬頭，教保員就會用手壓，而教保員想要移動女嬰時，不是將女嬰抱起，而是粗魯地拉扯女嬰的手臂或腳，憤而報警提告。

桃園市政府社會局介入調查，該托嬰中心立即將涉案教保員停職，社會局依違反「兒童及少年福利與權益保障法」，對該托嬰中心裁處法定最高罰鍰24萬元，並要求限期改善；警方受理報案後，通知涉案教保員到案訊後送辦。

檢方偵辦時，經勘驗托嬰中心監視影像，認為宋姓、邱姓2名女教保員對女嬰均有涉嫌仗勢對女嬰為粗暴凌虐行為，今偵結起訴並請法官以1罪1罰分論併罰。

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