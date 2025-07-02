我把你當親弟、你偷我百達翡麗！還借他40萬 卻遭闖空門損失500萬

監視器拍下蔡男穿雨衣潛入林家。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/02 13:25

〔記者徐聖倫／新北報導〕林氏夫妻住家遭竊，被偷走包含「百達翡麗」、「勞力士」等多知名錶，以及貴重首飾、現金等，計損失約500萬元。警方細查發現，偷兒蔡姓男子竟與林氏夫妻熟識，甚至與林妻以乾姊弟相稱，曾接受林家接濟40萬元，警方搖頭嘆：「養老鼠咬布袋」。

據悉，49歲蔡姓男子數年前透過朋友介紹認識，由於林家家境優渥，蔡男便積極與林家交往。蔡男的做法讓他與林氏夫妻越來越熟稔，林妻甚至與蔡男以姊弟相稱，蔡男也常到林家串門，月前還因蔡男有經濟上需求，林妻借給他40萬元應急。

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林氏夫妻不知道的是，蔡男是1名慣竊，身背多起竊盜前科。而林氏夫妻近期出國，加上住家地處林口山區，附近鄰居較少也都熟識，故從不鎖門，這就給了蔡男可趁之機。

蔡男前日開車自桃園市八德區家中出發，來到林家附近，他將汽車停好，身著雨衣走到林家別墅，因為沒有鎖門，他得以大搖大擺走進去。而屋內環境蔡男瞭如指掌，他偷走勞力士、百達翡麗、伯爵等名錶共8支，以及各國貨幣、貴重首飾，總價約500萬元，得手後便開車返家。

林氏夫妻回國後發現遭竊，於是報警，警方細查之下，林氏夫妻才發現自己養老鼠咬布袋。警方前往桃園市八德區逮人，順利將蔡男逮捕，於車內起獲改造手槍1把、子彈15發、空氣槍1把與氣瓶5支，並找回還來不及銷贓的名錶、首飾與貨幣。

蔡男承認犯案，他供稱本想銷贓還債，沒想到被抓。警詢後，依竊盜罪嫌將其移送法辦。

監視器拍下蔡男沒有下雨卻穿雨衣的詭異身影。（記者徐聖倫翻攝）

警方將蔡男移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

蔡男偷走百達翡麗、勞力士、伯爵等8支名錶。（記者徐聖倫翻攝）

蔡男偷走的各國貨幣，被警方起獲改造手槍、子彈等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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