撞車前驚悚一幕曝光！八里3車追逐 連撞11機車4人傷

新北市八里1日發生追車衝撞，11機車受波及、共4人受傷。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/02 13:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里區1日晚間驚傳連環衝撞，方姓男子撞見搶走妻子的陳男，與同夥駕兩車在街頭飛車追逐陳男，追至八里鬧區，陳男衝到對向車道，連撞11車、3名路人；警方今將雙方5嫌送辦；而撞車前，驚悚一幕也曝光，3名路人在騎樓等待、步行時，突遭車輛撞上，還飛來鐵馬、汽機車零件，現場也揚起煙霧，這起案件連同陳姓駕駛共4人受傷。

蘆洲警分局調查，這起案件源起於A車32歲車主陳姓男子，與B車副駕32歲方男，雙方正因妨礙家庭官司訴訟中，方男前妻現與陳男同居；在加油站任職的方男氣憤難消，友人27歲張男得知後，為替方男出氣，1日晚間開車載方男，與17歲全姓少年開C車，搭載16歲彭姓少年，在八里左岸附近埋伏堵陳男。

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方嫌等人埋伏不久，陳男開車出現，方嫌對其嗆聲後展開追逐，一路往八里中山路狂飆，飆到二段鬧區，陳嫌衝到對向連撞11輛機車、3名行人，無視行人受傷，方男這方持高爾夫球棍、軟棍，陳男持開山刀、球棒互嗆，警方趕抵壓制，逮捕帶回偵訊；3名路人送醫幸無大礙。

因雙方互控，警方將雙方依公共危險、恐嚇、過失傷害及毀損罪嫌偵辦，全姓、彭姓少年隨案護送少年法庭審理。

圖為撞擊前驚悚一幕。（記者吳仁捷翻攝）

圖為撞擊前驚悚一幕。（記者吳仁捷翻攝）

圖為撞擊前驚悚一幕。（記者吳仁捷翻攝）

新北市八里1日發生追車衝撞，11機車受波及、4人受傷。（記者吳仁捷翻攝）

新北市八里1日發生追車衝撞，11機車受波及、4人受傷。（記者吳仁捷翻攝）

警方移送陳姓嫌犯。（記者吳仁捷翻攝）

警方當場查扣球棒、高爾夫球棍。（記者吳仁捷翻攝）

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