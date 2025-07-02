桃園攔查改裝噪音車 「常客」5次超標再挨罰1萬5千元

桃園警桃園警分局與環保局1日晚間在桃市府前廣場設立噪音檢測點。（警方提供）

2025/07/02 13:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局與環保局昨晚8點到11點，在桃市府前廣場設立噪音檢測點，針對中山路、復興路、國際路、介壽路、三民路及中路重劃區周邊等區域執行「靜桃專案」，總計攔查25輛汽機車，有15輛噪音超標，均當場開單告發，罰緩金額共5萬3700元，後續通知複驗。

桃園警分局交通組巡官劉柏春攔查由林姓男子騎乘的普通重型機車，剛抵達檢測點即被環保局人員認出是「常客」，之前已經4次檢測超標，累積將近2萬元罰鍰，這次是第5次檢測超標，標準90分貝，測出100分貝，直接裁罰1萬5000元，駕駛直呼違規5次的總裁罰金額已比這輛機車價值高了，另外攔獲1輛由菲律賓籍男移工騎乘的普通重型機車，牌照逾檢註銷，當場開單告發並查扣車牌。

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交通組警員陳泰銘攔查2輛汽車噪音超標，其中，劉姓男子駕駛的賓士C300型汽車，噪音標準84分貝，測出92分貝，裁罰2700元罰鍰，另由杜姓男子駕駛的豐田牌汽車，噪音標準90分貝，測出112分貝，裁罰3600元。

林男騎乘的普通重機車，之前已4次檢測超標，累積將近2萬元罰鍰，這次是第5次檢測超標，直接裁罰1萬5000元。（警方提供）

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