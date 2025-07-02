為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃園攔查改裝噪音車 「常客」5次超標再挨罰1萬5千元

    桃園警桃園警分局與環保局1日晚間在桃市府前廣場設立噪音檢測點。（警方提供）

    桃園警桃園警分局與環保局1日晚間在桃市府前廣場設立噪音檢測點。（警方提供）

    2025/07/02 13:11

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局與環保局昨晚8點到11點，在桃市府前廣場設立噪音檢測點，針對中山路、復興路、國際路、介壽路、三民路及中路重劃區周邊等區域執行「靜桃專案」，總計攔查25輛汽機車，有15輛噪音超標，均當場開單告發，罰緩金額共5萬3700元，後續通知複驗。

    桃園警分局交通組巡官劉柏春攔查由林姓男子騎乘的普通重型機車，剛抵達檢測點即被環保局人員認出是「常客」，之前已經4次檢測超標，累積將近2萬元罰鍰，這次是第5次檢測超標，標準90分貝，測出100分貝，直接裁罰1萬5000元，駕駛直呼違規5次的總裁罰金額已比這輛機車價值高了，另外攔獲1輛由菲律賓籍男移工騎乘的普通重型機車，牌照逾檢註銷，當場開單告發並查扣車牌。

    交通組警員陳泰銘攔查2輛汽車噪音超標，其中，劉姓男子駕駛的賓士C300型汽車，噪音標準84分貝，測出92分貝，裁罰2700元罰鍰，另由杜姓男子駕駛的豐田牌汽車，噪音標準90分貝，測出112分貝，裁罰3600元。

    林男騎乘的普通重機車，之前已4次檢測超標，累積將近2萬元罰鍰，這次是第5次檢測超標，直接裁罰1萬5000元。（警方提供）

    林男騎乘的普通重機車，之前已4次檢測超標，累積將近2萬元罰鍰，這次是第5次檢測超標，直接裁罰1萬5000元。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播