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    澎湖查獲36隻來路不明名貴貓種 4男涉走私被起訴

    36隻名貴貓種，因為人類貪婪全部安樂死。（民眾提供）

    36隻名貴貓種，因為人類貪婪全部安樂死。（民眾提供）

    2025/07/02 12:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年3月澎湖龍門尖山貨運碼頭查獲36隻各品種名貴貓，企圖闖關至台灣本島，因無法提出任何身分證明，經安檢人員攔截送辦，澎湖地檢署日前偵結，涉案4名男子依準私運管制物品進口罪嫌提起公訴。

    起訴書指出，吳姓被告走私進口品種貓共計36隻，完稅價格計67萬6692元。吳係屏東縣南州鄉咖啡廳店長，與孫姓男子在高雄市鳳山區合夥經營寵物店。許姓、李姓與孫姓男子係朋友。4人及中國籍李姓男子，謀議自中國走私品種貓來台銷售，賺取不法利益。

    吳姓男子提供資金80萬元，自中國地區購入完稅價格超過10萬元之品種貓共36隻，並與「小李」聯繫、安排貓隻自中國福建省廈門市以船隻走私至青螺沙灘後，由李姓男子駕駛自用小客貨車前往該沙灘岸上路邊草叢，裝載貓隻前往許姓男子位於澎湖縣湖西鄉許家村住處車庫安置。

    孫姓男子前往「尖山貨運碼頭」處理貓隻運送至台灣本島，因貓隻無檢疫證明，無法循正常程序託運，遂由許姓男子在航運公司擔任船員林姓友人，協助夾帶貓隻上船。經尖山安檢所人員安檢，發現該批貓隻均無植入晶片，經植入晶片及補打疫苗後發還，再由李姓男子將貓隻載回至安置點放置。後由澎湖地檢署檢察官指揮海巡署澎湖查緝隊持搜索票，前往許姓男子住處執行搜索，扣得這批貓隻，循線查獲。

    澎湖尖山安檢所阻止名貴貓種走私進入台灣。（民眾提供）

    澎湖尖山安檢所阻止名貴貓種走私進入台灣。（民眾提供）

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