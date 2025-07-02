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    桃市暑假加強取締改裝噪音車 4日起與北北基同步聯合稽查

    桃園市暑假將加強取締改裝噪音車。（桃園警方提供）

    桃園市暑假將加強取締改裝噪音車。（桃園警方提供）

    2025/07/02 13:12

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府今（2）日市政會議決定，暑假期間將鎖定改裝噪音車、資源回收場、大型農地違建加強取締，尤其改裝噪音車擾民，4日起與北北基同步展開聯合稽查。

    市長張善政表示，桃園市自2023年實施「靜桃專案」，噪音車告發數從494件提升至1251件，攔查件數翻倍至6235件，隨著執法強度的提升，城市平均噪音從65.1分貝降至59.2分貝，下降了5.9分貝。

    張說，即便是加強取締，仍會聽到、看到噪音車呼嘯，取締工作不能停歇，暑假已經開始，4日起環保局、警察局將與北北基同步展開聯合稽查，預計動員10個分局、88處派出所，在民眾陳情、事故較多的熱點，結合聲音照相、噪音實測、車牌辨識等設備，對非法改裝車展開全方位取締。

    另，張善政表示，夏天天氣炎熱，火災風險也高，今年上半年海資處、消防局聯合稽查全市107家資源回收場，發現部分業者有回收物超量、堆置凌亂等情形，已要求業者改善，逾期不改善者，不排除啟動斷水斷電等強制手段，隨著電動車逐漸普及，鋰電池回收需求日增，市府也同步啟動鋰電池專案，要求業者落實分類、分區管理制度。

    桃園市長張善政2日主持市政會議，暑假期間將鎖定改裝噪音車、資源回收場、大型農地違建加強取締，尤其改裝噪音車擾民，4日起與北北基同步展開聯合稽查。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長張善政2日主持市政會議，暑假期間將鎖定改裝噪音車、資源回收場、大型農地違建加強取締，尤其改裝噪音車擾民，4日起與北北基同步展開聯合稽查。（記者鄭淑婷攝）

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