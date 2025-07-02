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    役男赴美攻讀碩士「閃兵4年」 法院判決出爐

    役男赴美攻讀碩士「閃兵4年」被判刑。情境照（資料照）

    役男赴美攻讀碩士「閃兵4年」被判刑。情境照（資料照）

    2025/07/02 12:55

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市王姓男子留學美國，因未如期返台服兵役，經區公所多次催函未果後被移送法辦。台北地方法院審理，衡酌王男目前碩士在學經歷，態度良好且無前科，依妨害兵役罪判處3月有期徒刑，緩刑2年，支付公庫10萬元。全案仍可上訴。

    判決指出，王男身為役齡男子，自2021年8月出境留學後，已屆就學最高年限卻出境未歸，北市文山區公所於2023年3月間函催王男應於3個月內返國依法接受徵兵，並由在國內的王男家屬代為簽收。但王男仍未按時返國辦理，文山區公所又於同年6月、去年3月間寄送徵兵檢查通知書。

    因王男送達處所不明，區公所再於2023年7月、去年5月間以公示送達程序張貼文山區公所公佈欄，並將副本抄送王男及王父的原國內戶籍地，同時送達予其國內三名家屬；未料，王男仍未返國如期受檢，案經北市府移請台北地檢署偵查起訴。

    台北地院審酌王男明知役齡男子皆有服兵役的義務，竟於出境後，滯留國外不歸，破壞兵役制度公平性，兼衡其碩士在學，目前於美國依靠家人資助等生活狀況，考量他坦承犯行，且已預計於暑假休畢學分後立即於今年8月返國履行兵役義務，依妨害兵役罪判處3月有期徒刑、可易科罰金9萬元，緩刑2年。

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