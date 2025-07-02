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    繞過汽車到停等區「未打方向燈」騎士挨罰傻眼 彰化警方說話了

    施姓民眾騎機車在鹿港、福興交界的彰鹿路要繞過汽車前進機車停等區，卻收到未打方向燈的罰單。（民眾提供）

    施姓民眾騎機車在鹿港、福興交界的彰鹿路要繞過汽車前進機車停等區，卻收到未打方向燈的罰單。（民眾提供）

    2025/07/02 12:53

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮一位施姓民眾接到罰單，發現竟是機車要繞過汽車前進到停等區，因未打方向燈被開罰，大喊：「這樣也能罰？」；鹿港警分局表示，因為機車已變換車道，就要依規定打方向燈。

    施姓民眾抱怨，收到罰單後很傻眼，因為被檢舉地點就在鹿港、福興交界的彰鹿路7段，當時機車從市區要往福興鄉公所方向騎乘，由於前方彰鹿路與中正路口是紅燈，加上前方汽車，所以騎著機車繞過停等紅燈的汽車，準備前進機車停等區，只是跨越路面邊線，竟然收到「未打方向燈」罰單，這不會太扯了嗎？

    鹿港警分局指出，依照規定變換車道就要打方向燈，無論是汽車或是機車都是一樣。因此，檢視檢舉人所提供的連續畫面顯示，施姓民眾原本在車道上騎乘機車，因為跨越路面邊線，依規定就要打方向燈，才會依照道路交通管理條例第42條來開罰1200元。

    警方提醒，用路人無論是駕駛汽車或是騎乘機車，只要是變換車道，或是跨越路面邊線，都要依規定打方向燈。因為跨越雙黃線與變換車道未使用方向燈，有2項違規事實，也必須依規定開罰，施姓民眾機車從車道跨越路面邊線，依規定就要打方向燈。

    施姓民眾騎機車在鹿港、福興交界的彰鹿路，要繞過汽車前進機車停等區，卻收到未打方向燈的罰單。（民眾提供）

    施姓民眾騎機車在鹿港、福興交界的彰鹿路，要繞過汽車前進機車停等區，卻收到未打方向燈的罰單。（民眾提供）

    施姓民眾收到未打方向燈的罰單。（民眾提供）

    施姓民眾收到未打方向燈的罰單。（民眾提供）

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