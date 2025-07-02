清大男學生企圖宿舍輕生 警爬窗台冒險救人

警員趁男學生不備之際，冒險自窗戶爬出救人。（警方提供）

2025/07/02 12:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局第二分局埔頂派出所日前接獲轄區內國立清華大學駐警隊通報，指稱有學生疑似企圖跳樓輕生，情況十分危急，隨即派遣執勤員警王尹辰、高煜揚迅速趕赴現場。警察局表示，案發地點位於清大校內宿舍，一名男同學情緒激動，站在窗台邊緣意圖輕生，警消人員火速到場後，由消防隊完成氣墊鋪設作業，警員則一邊安撫同學情緒，一邊尋找時機介入，最終成功將男同學救援下來，結束一場有驚無險的危機。

警察局表示，當日接獲報案後，埔頂派出所王、高兩名員警迅速趕赴現場，發現一名男同學情緒激動，站在宿舍高樓窗台外，意圖輕生。員警立即與在場的女友及友人合作，試圖勸說並安撫對方情緒，然而該生情緒持續失控，拒絕溝通，並於窗外邊緣左右移動，使地面已部署完成的氣墊也需不斷調整位置，場面驚險萬分。

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警察局說明，王員臨危不亂，果斷做出決策，趁對方不備之際，冒險自窗戶爬出，迅速以辣椒水朝其臉部噴灑，癱瘓其行動能力，並第一時間穩住其身體，防止墜樓危險。隨即高員與消防人員、學校教官等人合力協助，成功將男同學拉回室內，順利化解這場驚險的輕生危機。事後，警方依相關程序將該學生強制送往新竹台大分院進行後續醫療照護，確保其人身安全無虞。

市府表示，本案展現基層員警面對突發危機時臨危不亂、專業應變的能力與勇氣。警員王尹辰憑藉高度警覺與果斷判斷，成功化解學生輕生危機，及時挽回一條寶貴性命，展現警察為民服務、守護生命的真諦，實屬難能可貴。警察局將對王、高兩位員警予以嘉獎表揚，以資鼓勵。

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