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    騎機車直闖法務部大廳 陳抗常客挨罰8000元

    田山盛國騎機車衝進法務部一樓大廳抗議。（資料照）

    田山盛國騎機車衝進法務部一樓大廳抗議。（資料照）

    2025/07/02 12:03

    〔記者張文川／台北報導〕陳抗常客田山盛國，今年4月14日不滿檢調搜索台北市「罷吳四騎士」等人，竟騎機車直闖法務部的大廳以示抗議，警方將他依違反社會秩序維護法移送，台北地院刑事簡易庭認定構成「藉端滋擾公共場所」，裁定處以8000元罰鍰。

    今年4月14日台北地檢署偵辦國民黨青年軍提議罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的提議書涉嫌偽造案，當日上午發動首波搜索「罷吳四騎士」劉思吟、滿志剛、賴苡任、陳冠安，以及兩件罷免案的領銜人李孝亮、張克晉等6人。

    多次違法陳抗挑戰公權力的男子田山盛國，於同日下午1時許，騎機車直接闖入法務部大廳表達抗議，保全人員見狀隨即上前制止。

    轄區警中正一分局蒐證後，認為田山藉由特定事端擴大發揮，其行為已逾越一般社會大眾觀念所容許的合理範圍，依社維法68條第2款之「藉端滋擾公共場所」函送法院裁處，依法可處3日以下拘留、或1萬2000元以下罰鍰。

    田山盛國到案指稱，因為不滿法務部濫權，檢察體系無端搜索發動罷免案的年輕人，因此騎機車進法務部抗議。

    北院簡易庭法官認定，田山盛國雖是為了表達個人訴求，但其抗議的地點是機關員工、民眾洽公的出入口，抗議手段足以妨害公共場所的秩序，導致公共場所安寧秩序難以維持或回復，成立違反社維法要件，裁處罰鍰8000元。可抗告。

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