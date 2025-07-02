民團籲速通過禁止酷刑公約施行法 啟動防範與救濟機制

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧（前排中）及該聯盟政策中心主任黃嵩立（前排右）等人，2日舉行「拒絕酷刑刻不容緩；立即通過酷刑公約施行法，建立實質防範機制」記者會。（記者劉信德攝）

2025/07/02 12:30

〔記者林欣漢／台北報導〕6月26日為「國際支持酷刑受害者日」，人權公約施行監督聯盟等民間團體今天呼籲，政府與國會應正視台灣至今仍缺乏禁止酷刑的完整法律制度，立即完成「禁止酷刑公約及其任擇議定書施行法」的立法工作，並啟動包含「國家酷刑防範機制」（NPM, National Preventive Mechanisms） 在內相關防範與救濟機制的籌備與建置工作。

人權公約施行監督聯盟政策中心主任黃嵩立與多個民間團體今日在立法院召開「拒絕酷刑刻不容緩；立即通過酷刑公約施行法，建立實質防範機制」記者會。呼籲政府全面落實聯合國「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」所要求的各項義務，包括禁止將個案遣返至可能遭受酷刑的國家、將酷刑行為入罪化、追究加害人責任，以及提供受害者必要的救濟與補償。同時在行政院層級設立「反酷刑小組」，統籌協調與督導相關部會與執行機關。

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黃嵩立表示，政府應面對過去司法與行政錯誤，並保障酷刑受害者的補償與救濟，希望台灣應立即通過禁止酷刑公約施行法，也應按公約定義修法訂定「酷刑罪」。

民間司法改革基金會副執行長李明洳認為，無論監所、警察改革、冤案救援領域，都面對酷刑、不當對待議題，期待台灣法規政策跟上國際腳步。

台灣冤獄平反協會執行長羅士翔呼籲政府正視酷刑與冤案間的直接關聯，從制度改革下手，避免悲劇再度發生。

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