桃園殯葬業者拍桌飆罵 生命園區承辦員不忍了報警提告

禮儀公司許姓從業員在大園生命紀念園區辦公室對承辦員拍桌飆罵。（大園區公所提供）

2025/07/02 12:37

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一家禮儀公司55歲許姓從業人員昨（1）日下午陪同家屬前往大園生命園區申辦選取神主牌位，疑因認為遭到承辦人員刁難，當場爆走拍擊櫃台咆哮，連珠砲怒罵承辦人員，語帶羞辱、威脅，過程持續約2分鐘，警方獲報到場時對方已離去，承辦員不甘被威脅羞辱，事後前往大園警分局大園派出所報案，對許男提告恐嚇、公然侮辱罪。警方表示，將通知許男到案依法處理。

警方指出，案發於昨天下午3點左右，當時許姓禮儀公司人員帶著家屬前往大園生命園區要申辦選取神主牌位，由於家屬提供的委託授權書不足，陳姓承辦人要求補件，並提醒不得逕自收費，以免誤導家屬，許男聞言突然爆氣，當場隔著櫃檯對承辦員拍桌怒罵：「整天找麻煩，就你最規矩」、「你什麼咖」、「他奶奶的」等語，飆罵過程約2分鐘，事後悻然離去。警方接獲報案到場時許男已經離去，陳姓承辦員不甘被威脅羞辱，隨後前往大園派出所報案，對許男提告恐嚇、公然侮辱罪。

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大園區公所民政課表示，許男為去年評鑑優良殯葬禮儀服務業的明維禮儀公司員工，昨下午陪同家屬至大園生命紀念園區辦理神主牌位申請時，因提交資料不齊，現場承辦人員依規定說明，須補齊授權及委任文件後方可受理，並提醒相關作業規範，不料對方突然情緒失控，出現拍桌、咆哮及不當言語等激烈舉動。承辦人員自覺受辱，事後已報案提告。

大園區公所強調，第一線同仁依法行政，常面對言語暴力與不理性行為，須維護公務人員專業及尊嚴；另為強化服務品質與溝通應對能力，也將對第一線服務人員進行教育訓練，包含情緒應對、衝突處理等溝通技巧，提升面對突發狀況的處理能力。

桃園市大園生命紀念園區（記者余瑞仁攝）

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