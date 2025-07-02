悚！工人施作下水道工程 遭轎車輾過上半身不治

正在施作下水道工程的戴姓工人，遭到行經的轎車輾過。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/02 12:05

〔記者陸運鋒／新北報導〕戴姓男子昨早在新北市新店區永業路，施作下水道污水工程時，遭到王姓男子駕駛的轎車輾過，造成骨折及多處挫傷，警消獲報趕抵後，發現戴男意識清楚，隨被送往醫院救治，但戴男到院後意識轉為昏迷，經救後仍宣告不治，警詢後將王男移送偵辦。

新店警分局調查，50歲戴姓工人與64歲葉姓同事昨早8時許，就開始在新店一帶施作國土安全署下水道污水改善工程，但到了早上10時許，進行新店永業路路段時，戴男的下半身在圓形人孔下方、上半身在馬路上，葉姓同事則正在拿取施工安全設備，尚未擺放三角錐等警示。

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據悉，許多用路人見狀紛紛繞過行駛，但王姓轎車駕駛疑似未看見戴男，直接從他上半身輾過，造成他鎖骨骨折、全身多處擦挫傷，警消趕抵後，由護人員將其送往台北慈濟醫院，但戴男到院後轉為創傷性休克，經急救後仍於下午1時許宣告不治。

據指出，王男酒測值為0毫克，研判他未注意車前狀況，而現場並未擺放交通錐涉及施工維安部分，已通報勞工局介入調查，詳細肇事原因仍有待進一步釐清，警詢後將王男依過失致死罪嫌送辦。

王姓男子駕駛轎車行經該路段時，輾過正在施作下水道工程的戴姓工人。（記者陸運鋒攝）

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