同居人戀上小鮮肉！食品公司老闆怒殺前員工 法院1理由從輕判刑

林姓食品公司負責人不滿前員工譚男和同居人暗通款曲，經懇求分手遭拒，將譚男殺害，高院今判刑10年4月。（記者楊國文攝）

2025/07/02 12:20

〔記者楊國文／台北報導〕新北市林姓食品公司負責人不滿26歲的前員工譚男與其同居生子的賴姓女子暗通款曲，賴女還表明「我的心已在譚男身上」，事發當天林男要求譚男與賴女分手未果，譚男甚至表示與賴女是「真愛」，憤而持刀殺害譚男，桃園地院國民法官庭審理時，林男的律師主張林男應屬「基於義憤殺人罪」，並非殺人罪，桃院認定林男是另一種「受害人」，仍依殺人罪判林10年4月；上訴後，高等法院今判決上訴駁回。還可上訴。

檢方調查，林男和賴女同居10多年，未辦理結婚登記，同居期間賴女生下一子，賴女前一段婚姻所生的一子一女亦同住，林男對與他無血緣關係的2名小孩也愛護有加，如同親生般養育。

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林男發現前員工譚男和賴女暗通款曲，多次懇求譚男和賴女分手，還給林男一個完整的家，譚男雖然表面上答應和賴女分手，但實際上卻與她藕斷絲連，去年2月間，賴女甚至向林男表明「我的心不在你身上，而在譚男身上」，要求和林男分手，林男強忍淚水，勉為同意。

林男因深愛賴女，去年3月25日中午12時，攜帶水果刀、電擊槍、開山刀等物，前往新北市譚男住處談判，要求譚男不要再與賴女交往遭拒，憤而先持電擊槍朝譚男頭部射擊，再持水果刀朝譚男胸、腹、頸部等身體要害揮砍與捅刺，造成其多處臟器穿刺傷，鄰居察覺有異而報警處理，當場查獲林男犯行，譚男送醫急救仍不治。

林男坦承犯行，林男的律師主張，譚男表面上同意和賴女分手，卻仍和賴女交往，案發當天，林男仍再次懇求譚男不要和賴女交往，但遭譚男拒絕，一氣之下才殺害他，林男犯行應符合刑法第273條第1項「當場基於義憤而殺人」的要件，而非刑法第271條的殺人罪。

桃園地院國民法官庭審理認定林男犯行觸犯殺人罪，應予譴責，但審酌林男的殺人犯行是「無奈與現實」的另一種「受害人」，不宜重判，才符合罪刑相當和比例原則，因此從輕量刑，判刑10年4月。

全案上訴後，高等法院審理認為一審判決刑度適當，今仍判決林男10年4月，可上訴三審。

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