想硬上熟睡女性友人卻不舉 對方發現護墊不見揭人夫狼行

人夫阿宏涉在台南地區國道休息站停車場企圖對在車內睡著的女性友人不軌，被台南地院依乘機性交未遂罪判刑2年。國道休息站停車場示意圖，與本案人車無關。（圖擷取自google地圖）

2025/07/02 12:52

〔記者王俊忠／台南報導〕人夫阿宏（化名）於2023年5月間駕車搭載1名結識多年的女性友人，車子開到1號國道台南地區的休息站停車場時，阿宏見女方在車上熟睡，想對她硬上、卻一時硬不起來，只好自慰解決。女方醒來發現內褲衛生護墊不見，查出阿宏企圖對她不軌，台南地院依乘機性交未遂罪判他2年徒刑，還可上訴。

判決指出，2023年5月16日晚上7點多，已婚的阿宏駕駛轎車搭載該女性友人、途中進入1號高速公路休息站停車場休息。阿宏見女子在副駕駛座睡著後，趁機脫下對方褲子及衛生護墊，並以手觸摸女方下體，他想硬上對方、卻因無法勃起，最後改用自慰（俗稱打手槍）的方式解決自己性慾。

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受害女子的男友質問阿宏，阿宏答稱，發誓只有用手指頭去碰觸，是他自己做錯事情。加上阿宏妻子與受害女子的對話內容，也佐證阿宏企圖想上女方不成。女方報警查辦阿宏，檢方也起訴他。

法官調查相關事證認為阿宏辯詞不可採信，其行為屬於乘機性侵未遂，且事後否認犯行、未賠償及與女方和解，犯後態度不佳，依法判刑2年以為懲戒。

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