欠稅3235萬！工程行老闆被管收、拍賣 仍死皮賴臉拒繳

張姓男子欠稅3千多萬靠脫產給妻兒躲過國家追債。（行政執行署提供）

2025/07/02 11:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子和連襟合開配管工程公司，公司業務蒸蒸日上之際，兩人卻鬧不合拆夥，公司被迫停業，張男分得3千萬現金股利和5筆土地，3年後被國稅局通知補繳3235萬個人綜合所得稅，但張男拒繳，還把名下現金和土地登記在妻兒名下脫產，行政執行署雖然祭出管收、拍賣土地的手段，但仍無法追回張男欠繳的3千多萬稅金。

行政執行署高雄分署指出，2016年間，張姓男子將經營的配管工程公司停業後，與連襟和股東分割公司剩餘財產，張男分到3千萬現金股利和5筆土地，直到2018年才遭人檢舉，經國稅局追查後，2021年1月針對張男2016年度欠繳綜合所得稅核補3235萬元。

請繼續往下閱讀...

張男疑收到補稅通知後，開始進行脫產，他把名下現金及5筆土地陸續登記到妻兒名下，當張男拒繳欠稅被移送至行政執行署強制執行時，他雙手一攤表示自己沒錢，也沒能力繳欠稅款。

執行官發現，張男名下雖然已經沒有錢和不動產，但妻兒名下財產卻是相當富足，經通知妻兒到案，妻兒也不管他的死活，不願幫張男代償欠稅，甚至張男被執行官向法院聲請管收獲准，妻兒仍不願掏錢救人。

張男管收3個月期滿獲釋，被執行官發現他又繼承12筆土地，這12筆土地立即被查封，但因張男持分太小，最後只拍賣1萬多元，扣掉欠稅後，張男仍欠國家3200多萬的稅金，高雄分署強調不會放棄追償，會持續清查張男所欠稅金，落實公權力，展現執法決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法