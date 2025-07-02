為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    欠稅3235萬！工程行老闆被管收、拍賣 仍死皮賴臉拒繳

    張姓男子欠稅3千多萬靠脫產給妻兒躲過國家追債。（行政執行署提供）

    張姓男子欠稅3千多萬靠脫產給妻兒躲過國家追債。（行政執行署提供）

    2025/07/02 11:50

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子和連襟合開配管工程公司，公司業務蒸蒸日上之際，兩人卻鬧不合拆夥，公司被迫停業，張男分得3千萬現金股利和5筆土地，3年後被國稅局通知補繳3235萬個人綜合所得稅，但張男拒繳，還把名下現金和土地登記在妻兒名下脫產，行政執行署雖然祭出管收、拍賣土地的手段，但仍無法追回張男欠繳的3千多萬稅金。

    行政執行署高雄分署指出，2016年間，張姓男子將經營的配管工程公司停業後，與連襟和股東分割公司剩餘財產，張男分到3千萬現金股利和5筆土地，直到2018年才遭人檢舉，經國稅局追查後，2021年1月針對張男2016年度欠繳綜合所得稅核補3235萬元。

    張男疑收到補稅通知後，開始進行脫產，他把名下現金及5筆土地陸續登記到妻兒名下，當張男拒繳欠稅被移送至行政執行署強制執行時，他雙手一攤表示自己沒錢，也沒能力繳欠稅款。

    執行官發現，張男名下雖然已經沒有錢和不動產，但妻兒名下財產卻是相當富足，經通知妻兒到案，妻兒也不管他的死活，不願幫張男代償欠稅，甚至張男被執行官向法院聲請管收獲准，妻兒仍不願掏錢救人。

    張男管收3個月期滿獲釋，被執行官發現他又繼承12筆土地，這12筆土地立即被查封，但因張男持分太小，最後只拍賣1萬多元，扣掉欠稅後，張男仍欠國家3200多萬的稅金，高雄分署強調不會放棄追償，會持續清查張男所欠稅金，落實公權力，展現執法決心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播