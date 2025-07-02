中州科大烏干達黑工案外案 移民署科長涉收洋酒、萬寶龍鋼筆仍判無罪

中州科大烏干達學生淪血汗黑工案，彰化地檢署起訴移民署黃姓科長，但一審與二審都判決無罪。（資料照）

2025/07/02 11:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕2019年間，彰化縣中州科技大學烏干達外籍生淪為血汗移工案，彰化地檢署指控，中州科大為了解決學生簽證問題，向移民署黃姓科長洽商，黃男聲稱認識立委和台中市議員，有辦法協助處理，陸續私吞洋酒、萬寶龍鋼筆與茶葉禮盒，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物而起訴，彰化地院一審卻認為，黃男是介紹校方與立委、市議員認識而收取財物，貪瀆的對價關係證據仍嫌不足，判處黃男無罪，檢方上訴，高等法院台中分院今宣判，仍判決黃男無罪。

判決書指出，中州科大於2018年到烏干達開招生說明會後，對該國學生發出高達139張入學許可，當時負責烏干達領務的駐南非共和國台北聯絡代表處，質疑入學許可證數量過多，不願發給學生入境許可，招生陷入僵局，當時的中州科大學務長，透過管道認識黃男，黃男雖非掌管簽證，卻向學校聲稱，可透過民意代表突破僵局，校方則送出洋酒禮盒。

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黃男又宣稱，一位中市議員有收藏精品鋼筆之嗜好，「學務長如能仗義挹注一番，則人間美事也！」學務長又購買1支價值3萬7000元的萬寶龍鋼筆，希望透過黃男轉送給這位中市議員，之後黃男又索要4批共3萬4700元的茶葉禮盒。

彰化地院一審認為，彰檢方提供的證據顯示，學務長有可能誤信黃男或移民署的職務權限，或誤信黃男所介紹的關鍵人（民代）能介入處理外籍留學生簽證，因而贈送或交付禮品，依現存證據尚不足證明黃男涉犯詐欺取財、利用職務上之機會詐取財物，因此判處黃男無罪，檢方上訴二審，高等法院台中分院今天維持無罪。

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