中市潑漆案雙方網路互嗆 警方移送3嫌持續追查中

潑漆嫌犯到豐原警分局前拍照。（擷取自網路）

2025/07/02 11:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一家茶行日前遭人潑漆，警方於29日接獲報案，當天即鎖定楊姓、李姓、林姓等3名犯嫌，並於6小時內迅速通知3人到案，依毀損罪函送，不料，3嫌及茶行老闆謝男卻透過網路社群互相嗆聲，謝男並指稱警方辦案不力，未揪出幕後陳姓角頭；豐原警分局強調，絕不容許滋事分子在轄內犯案，針對不法的任何行為，將以強勢作為逮捕，嚴懲嚴辦。

台中市豐原區一家茶行於6月28日及29日凌晨，連續遭人潑漆，豐原警分局於6月29日上午11時許接獲報案後，當天即鎖定3名犯嫌，並於6小時內迅速將涉及潑漆案的3名犯嫌查獲到案。

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涉案的楊男（21歲）、李男（31歲）及林男（33歲）供稱，與謝男有恩怨，疑為金錢糾紛，才前往潑漆；豐原警分局表示，案發後謝男並未報案，警方是循線找到謝男茶行的房東，依毀損罪嫌將3嫌函送。

不料，3嫌事後又抱著烏龜及黑狗到茶行拍攝影片，揶揄並嗆聲謝男，甚至豐原警分局前拍照；謝男也透過網路社群指控警方抓到嫌犯後，辦案即不積極，並未揪出幕後的藏鏡人陳姓角頭。

豐原警分局今天表示，本案其他共犯在市區也犯下其他衍生案件，刑警大隊已組成跨分局專案小組報請台中地檢署指揮，統合警力以強力查緝；針對男指控，警方表示，絕不容許滋事分子在轄內犯案，針對不法的任何行為，將以強勢作為逮捕，嚴懲嚴辦。至於嫌犯在豐原警分局前拍照，因未涉及違法，目前無法偵辦，初步調查也未發現陳姓角頭涉及潑漆案，將持續追查釐清。

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