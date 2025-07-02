桃園龍潭高中傳霸凌性騷女學生與班導 教育局要求校方輔導介入

桃園市龍潭高中學生在Threads上發文投訴，男同學有言語霸凌、性騷行為，抱怨校方處理遲緩、態度消極；圖為學生在教室牆壁畫不雅圖案，看似塗寫網路流行語「大展鴻圖」，還寫錯字。（取自Threads）

2025/07/02 11:00

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭高中有女學生在社群平台控訴傳校園霸凌、性騷擾，質疑校方態度消極，只約談幾次，沒有明確公布處理措施；桃園市教育局回應，經校方調查，確有言語霸凌、言語性騷擾，甚至2名男生也對導師言語性騷擾，學校皆依規定完成校安通報，已進行調查，後續將依相關處理程序辦理，同時由輔導室介入，對相關學生提供輔導與支持措施。

有自稱龍潭高中女學生於threads網路社群抱怨：「班上部分男生莫名其妙對我們不爽，踩我們的作業及考卷，常常辱罵或暗諷『死破麻、婊子』，時常大聲討論性話題，有上報過給學校，但始終都沒有一個實際性的處理，當天記過可以讓他們當天消，並且想讓他們快點轉學草草了事。」

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女學生還說：「一件明明上學期就發生的事情，下學期才開始跑流程（性平） ，給我們一種想壓事情的的感覺，之前我們因為承受不住壓力，中午到輔導室或者圖書館『避難』 甚至差點被他們圍堵，但學校卻以怕男女分立嚴重，要求我們午休時間繼續待在班上，請問這就是學校保護受害者的方式嗎？」

女學生並提到：「後面他們越來越囂張，不做打掃工作，甚至破壞公物，使得班級環境髒亂，瀰漫惡臭，還有果蠅到處亂飛，學生甚至造反拿椅子、手機箱砸班導，這樣的班級待下去真的不會出問題嗎？學校只是一直拿在處理了，來讓我們閉嘴，家長不滿到學校討公道，甚至有教官還在別的班級拿這件事出來說『有些事情應該先讓教官們知道，而不是先告訴家長』這樣的教育真的正確嗎？請問學校就是這樣的態度嗎？一直說案件在處理了，卻只有幾次約談，也沒有明確公布相關處理措施，連一個心靈輔導的機會都沒有，這就是一所公立高中對於霸凌、性平事件應該有的態度嗎？」

桃園市教育局回應，學校去年底知悉2名男學生疑似言語霸凌班上7名女同學，今年2月18日霸凌事件調查訪談過程中，再掌握到6名男學生疑對同班7名女學生言語性騷擾，後續性別事件調查中，也發現2名男生涉有對導師疑似言語性騷擾，學校及調查委員並據以擴大調查。

學校接獲案件通報後，皆依規定於24小時內完成校安通報作業。疑似霸凌事件部分，學校於1月21日召開校園霸凌防制委員會審查小組會議，決議受理案件調查，並組成處理小組，調查小組於2月18日召開訪談會議，目前正彙整相關資料並已完成訪談，正在製作調查報告，後續將依「校園霸凌防制準則」辦理相關處理程序，同時由學校輔導室介入，對相關學生提供輔導與支持措施。

疑似性別事件部分，學校於3月6日召開性別平等教育委員會，基於事件性質及公益考量，決議啟動檢舉調查程序，經調查並於4月30日完成報告，認定事件性騷擾成立，又案件中，其中1位男學生提出申復，經申復審議小組審理後認申復有理由，請學校補足訪談及佐證資料，並重為決定，目前學校正依程序進行中。

教育局指出，該班發生破壞公物、教室環境髒亂及瀰漫異味等影響秩序情形，學校均於第一時間指派教官入班協助穩定秩序與輔導學生，防範衝突升高，

教育局並強調將持續督導學校依據「校園霸凌防制準則」與「性別平等教育法」儘速完成調查，並依法辦理後續處置與輔導。針對受害學生，要求學校提供必要心理支持與安全保護措施，並視情況轉介本市學生輔導諮商中心協助。同時強化校園霸凌與性別平等教育宣導，提升學生自我保護意識及教職員應對知能，營造友善安全的校園環境。

桃園市龍潭高中學生在Threads上發文投訴，男同學有言語霸凌、性騷行為，質疑校方處理態度消極。（取自Threads）

桃園市龍潭高中學生在Threads上發文投訴，男同學有言語霸凌、性騷行為，圖為男生在教室佈告欄畫歧視性別符號。（取自Threads）

桃園市龍潭高中學生在Threads上發文投訴，男同學有言語霸凌、性騷行為，女學生控訴男同學造成班級環境髒亂，瀰漫惡臭。（取自Threads）

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