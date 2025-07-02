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    腰間掛滿鐵釘...... 高雄「撒釘怪客」犯案多起瞎扯：防制飆車族

    陳男在腰際掛裝滿鐵釘的塑膠杯（右）、腰包有3只玻璃瓶（左）。（民眾提供）

    陳男在腰際掛裝滿鐵釘的塑膠杯（右）、腰包有3只玻璃瓶（左）。（民眾提供）

    2025/07/02 10:53

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年4月，高市小港區中山四路上出現碎玻璃，造成來往的車輛輪胎被刺破，車主自認倒楣沒報案，但小港、林園一帶爆胎情況卻一再發生，警方組專案小組追查，當場逮捕陳姓「撒釘怪客」，還發現他的腰際隨時掛裝滿鐵釘的塑膠杯，法官依公共危險罪判徒刑4月，得易科罰金。

    判決指出，去年4月29日，小港區中山四路、民益路口出現碎玻璃，造成來往車輛不慎被刺破輪胎，當時車主自認倒楣沒報案，但隔月3日、7日，同個路口又出現碎玻璃，再造成兩起爆胎事件，這次受害車主報案，小港分局小港派出所循線找到涉案的53歲陳姓男子，依違反社會秩序維護法將他函送高雄地方法院簡易庭裁處。

    但陳男不知悔改且變本加厲，5月30日在小港區沿海路撒鐵釘，被民眾檢舉，警方好不容易掌握他的行蹤約談到案，於8月31日再依公共危險罪將他函送法辦。

    沒想到，10月6日下午約2點半，小港分局漢民派出所獲報，指陳男在小港區沿海路段沿途丟鐵釘，隨即又在林園區沿海路犯案，並導致民眾的車輛爆胎，警方組成專案小組追查，當場逮捕正在馬路上撒鐵釘的陳男，還在他的腰上搜出掛裝滿鐵釘的塑膠杯、腰包有3只玻璃瓶。

    高雄地院審理時，陳男說自己拋撒鐵釘的目的，是為了降低飆車族的騎乘速度，除了保護自己安全，也是在維護用路人的安全，但法官不採信他的說詞，認為他明知在馬路上撒鐵釘是危險行為，可能危害路上人車來往安全，造成用路人內心恐懼，卻仍然多次為之，所為實有不該，因此依公共危險罪判徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

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