為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中大肚山暑假「炸街猴」再現 警方攔獲超過12部改裝汽機車

    烏日女警在華山路環保公園攔查噪音改裝機車。（讀者提供）

    烏日女警在華山路環保公園攔查噪音改裝機車。（讀者提供）

    2025/07/02 10:24

    〔記者黃旭磊／台中報導〕暑假以來，大肚區華山路環保公園一帶常有改裝汽機車呼嘯擾民，居民遭「炸街猴」吵到無法安眠，警方會同台中市環保局聯合攔獲超過12部改裝車，騎士變更頭燈、改排氣管，依道路交通管理處罰條例處罰鍰2400元並召檢違規車，重挫改裝車族銳氣。

    烏日警分局今表示，高中及大專生從6月底起放暑假，大肚山區深夜常有飆車「炸街猴」呼嘯擾民，與公路局臺中區監理所從6月26日起在環保公園停車場前實施「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」，攔查超過9輛疑似改裝汽機車、1輛機車擅自變更頭燈，依道路交通管理處罰條例，開罰鍰2400元並需召回檢驗違規車輛，還有2輛機車排氣檢驗不合格，依空氣汙染防制法處罰3000元。

    華山路連結向上路直達市區，道路平坦、山道彎曲吸引飆車群聚，而嶺東科技大學一帶下坡路也有重機呼嘯，警方去年攔查噪音改裝車上傳至環境部噪音車檢舉網站通報件數，總計達7214件，居民抱怨表示，難怪「炸街車」高居台中十大民怨榜首。

    烏日警分局長劉雲鵬強調，暑假期間將持續啟動「靜城專案」，並於週休假日深夜規劃「夜間強化防制危險駕車」專案，嚴捉改裝車並不定時辦理環警監聯合稽查，還給市民安全寧靜居家環境。

    環警監聯合稽查取締噪音改裝車。（讀者提供）

    環警監聯合稽查取締噪音改裝車。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播