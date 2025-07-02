台中大肚山暑假「炸街猴」再現 警方攔獲超過12部改裝汽機車

烏日女警在華山路環保公園攔查噪音改裝機車。（讀者提供）

2025/07/02 10:24

〔記者黃旭磊／台中報導〕暑假以來，大肚區華山路環保公園一帶常有改裝汽機車呼嘯擾民，居民遭「炸街猴」吵到無法安眠，警方會同台中市環保局聯合攔獲超過12部改裝車，騎士變更頭燈、改排氣管，依道路交通管理處罰條例處罰鍰2400元並召檢違規車，重挫改裝車族銳氣。

烏日警分局今表示，高中及大專生從6月底起放暑假，大肚山區深夜常有飆車「炸街猴」呼嘯擾民，與公路局臺中區監理所從6月26日起在環保公園停車場前實施「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」，攔查超過9輛疑似改裝汽機車、1輛機車擅自變更頭燈，依道路交通管理處罰條例，開罰鍰2400元並需召回檢驗違規車輛，還有2輛機車排氣檢驗不合格，依空氣汙染防制法處罰3000元。

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華山路連結向上路直達市區，道路平坦、山道彎曲吸引飆車群聚，而嶺東科技大學一帶下坡路也有重機呼嘯，警方去年攔查噪音改裝車上傳至環境部噪音車檢舉網站通報件數，總計達7214件，居民抱怨表示，難怪「炸街車」高居台中十大民怨榜首。

烏日警分局長劉雲鵬強調，暑假期間將持續啟動「靜城專案」，並於週休假日深夜規劃「夜間強化防制危險駕車」專案，嚴捉改裝車並不定時辦理環警監聯合稽查，還給市民安全寧靜居家環境。

環警監聯合稽查取締噪音改裝車。（讀者提供）

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