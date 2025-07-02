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    疑電線走火 澎湖超商凌晨火警煙霧瀰漫

    超商凌晨突然濃煙密布。（澎湖縣政府消防局提供）

    超商凌晨突然濃煙密布。（澎湖縣政府消防局提供）

    2025/07/02 10:18

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖白沙講美派出所旁的統一超商，今（2）日凌晨發生火警，濃煙在黑夜中飄散，引發鄰近住戶與派出所員警注意，立即通報澎湖縣政府消防局，所幸消防人車迅速到場，並找出起火點控制火勢，現場無人員傷亡，旋即派出火調小組趕往現場調查，初步研判疑似天花板隔間電線走火所致。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日凌晨0時15分，消防局接獲警察局轉報指稱，位於白沙鄉講美村的統一超商，店內冰箱上方有冒煙情形，請求派員搶救。消防局獲報後，立即派遣第二大隊、白沙分隊、西嶼分隊，共5車8人趕往現場，由副大隊長王思源負責指揮搶救，同時通知台電公司派員協助。

    勤務人員到場後發現超商內濃煙密布，同時因停止供電視線不明，乃立即使用「熱顯像儀」搜尋火點，隨後於天花板夾層內發現火點，隨即出水搶救，0時46分火勢獲得控制。初步調查顯示，起火點位於冰箱上方輕鋼架內部的電線線路，燃燒後產生大量濃煙，火勢於凌晨1時3分熄滅，燃燒面積約1平方公尺。

    由於近來澎湖天氣炎熱，進入夏季用電高峰期，澎湖縣政府消防局提醒民眾，夏季用電高峰，電器設備應定期檢修，確保電線與插座安全，以防意外發生，尤其是用電量大的超商、飯店、民宿等業者，都要注意防範，避免祝融造訪，損失慘重。

    超商內部停電，消防局用熱顯像儀尋找火源。（澎湖縣政府消防局提供）

    超商內部停電，消防局用熱顯像儀尋找火源。（澎湖縣政府消防局提供）

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